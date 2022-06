Cepillos de dientes exclusivos y originales de MyOWn, para hacer de la higiene bucal una tarea más divertida Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 12:48 h (CET)

Los cepillos de dientes son elementos de aseo personal, a cuya elección no se le presta mucha atención. Hoy en día, existen en el mercado empresas que se ocupan de fabricar cepillos de dientes llamativos, diferentes y que, a su vez, cumplen con su función de eliminar la placa bacteriana o evitar otras infecciones bucales.

MyOwn es una empresa española que fabrica cepillos de dientes manuales y exclusivos, con diferentes diseños y con materiales 100 % reciclables. Actualmente, la compañía dispone de 36 modelos diferentes que se adaptan a todo tipo de personalidades y condiciones.

Cepillos dentales para impresionar Cuando se invitan personas a pasar una temporada en casa de amigos o familiares, muchas veces los invitados o huéspedes olvidan llevar un cepillo de dientes para utilizar durante su estadía. En estos casos, los cepillos de dientes modernos y exclusivos de MyOwn se convierten en una alternativa diferente para los visitantes.

Los cepillos de diseño ganan cada vez más fuerza entre los productos de aseo personal, puesto que hacen más divertida la rutina de limpieza bucal. Entre los diseños elaborados por MyOwn, se puede encontrar la colección Pure Collection, la cual dispone de ilustraciones más tradicionales impregnadas de colores, como el blanco y el dorado. También se pueden encontrar diseños innovadores en Art Deco Collection, donde destacan cepillos de dientes sofisticados y sobrios, elaborados en tonalidades oscuras. Camo Collection, por su parte, ofrece cepillos que presentan grabados militares de diferentes colores. Además, MyOwn ofrece ediciones especiales de cepillos de dientes para eventos o momentos especiales.

Particularidades de los cepillos de dientes de MyOwn Estos cepillos de dientes manuales disponen de una geometría plana que facilita la limpieza adecuada de los dientes y mejora la sujeción. Además, tienen un mango ergonómico y no generan toxicidad, lo cual se puede corroborar porque cumple con las normativas implementadas por la FDA y el Consejo Europeo. Los cepillos de dientes de MyOwn se adaptan a todos los gustos y contribuyen al cuidado del planeta, ya que están fabricados con materiales sostenibles, reciclables y, además, usan un 30 % menos de plástico que otros cepillos del mercado.

Otros de los productos que ofrece MyOwn son pastas dentales de sabor a coco y limón, las cuales complementan de manera efectiva la higiene bucal que ofrecen los cepillos de dientes manuales. Estos dentífricos, además de dejar la boca con un agradable aroma, ayudan a la protección del esmalte dental.

En definitiva, MyOwn fabrica cepillos y productos para el cuidado de dientes exclusivos, para las familias que desean tener un cepillo dental diferente en sus cuartos de baño y cepillarse a diario de forma divertida.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.