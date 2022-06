¿Por qué no funcionan las cremas anticelulíticas? Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 10:30 h (CET)

Las cremas anticelulíticas están recomendadas para mejorar la celulitis en grado 1 y 2. Si la celulitis es de grado 3, las cremas no funcionan, según cuenta Joaquín Querol, CEO de ENDOR.

“Existe un extendido y gran escepticismo alrededor de las cremas anticelulíticas. La mayoría de las personas que las ha utilizado y utiliza dicen que no ven resultados, pero ¿saben realmente los porqués? Vamos a ir al origen, porque para saber cómo reducir la celulitis, primero, es esencial entender cómo se forma”, señala Joaquín Querol, CEO de ENDOR.

“La piel tiene 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. La celulitis se forma en la hipodermis y una de sus consecuencias es que los pilares sobre los que se sostiene la dermis empiezan a perder elasticidad. Las columnas de colágeno se vuelven más rígidas y algunas se empiezan a contraer, estirando la dermis hacia abajo. Es ahí cuando se forma la piel de naranja en la superficie de la piel”, apunta el experto.

“También hay que tener en cuenta que la celulitis tiene varios grados y no en todos funcionan las cremas anticelulíticas”, añade.

En el grado 1 de la celulitis no se ven hoyuelos, pero aparecen si se aprieta la piel. En cambio, en el grado 2 sí que se ven hoyuelos cuando se está de pie, pero no cuando se está tumbado/acostado. Por último, en el grado 3 los hoyuelos se ven siempre.

“Las cremas anticelulíticas están recomendadas para mejorar la celulitis en grado 1 y 2. Si la celulitis es de grado 3, cuando las fibras de colágeno están demasiado rígidas, es recomendable acudir a un centro o clínica estética para tratarla”, señala Joaquín Querol.

Para la celulitis de grado 1 y grado 2, ENDOR ha desarrollado ESSENTIAL ANTICELLULITE CREAM, una anticelulítica formulada con un activo patentado incluido en las cremas faciales ENDOR. Su potencia y efectividad es tal que reduce la piel de naranja y la flacidez en 28 días.

“Para mejorar la piel de naranja es necesario reafirmar la dermis. Si esta se vuelve más dura y firme será más resistente a las deformaciones que sufre por el ‘tira’ y ‘empuja’ de las columnas que la unen a la hipodermis. Para ello, en ENDOR hemos creado la fórmula que realmente funciona. En esta imagen puede verse cómo ESSENTIAL ANTICELLULITE CREAM es capaz de reafirmar la piel. Se trata de una ecografía realizada en Centro Médico Teknon a una voluntaria después de usar la crema anticelulítica durante 28 días. Como se puede comprobar, la piel se ha rellenado y, por ende, la celulitis se ha reducido un 30 %”, apunta Querol.

Las claves de su fórmula La anticelulítica contiene Active Hyaluronan, el ‘activo ENDOR’ exclusivo y patentado, que regenera la piel en profundidad en menos de 28 días. Tiene también otros ingredientes como vitamina E, que mejora la hidratación, la elasticidad y la regeneración de la piel; aceite de Avellana que suaviza, nutre y repara; aceite de Jojoba que aporta una acción reparadora y regeneradora; manteca de Karité, que ofrece hidratación profunda. En el INCI no existen ingredientes tipo Linalol, Geraniol, Limonene, así como tampoco colorantes, alcoholes irritantes, sulfatos, formaldeidos ni fenoles.

Esta crema es recomendada por más de 50 expertos en el país, entre ellos, la Dra. Natalia Ribé – Institut Dra. Ribé: “es una crema anticelulítica totalmente distinta al resto, desde su textura a su composición, su eficacia sorprende. ENDOR goza de una gran tecnología que se traduce en clientes contentos y resultados óptimos”.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La historia de la cabina Lucía, incentivar la estimulación sensorial con ISENSI Ejercicios de suelo pélvico para embarazadas con PENGUINS Nace All American Education con servicios y metodología para construir futuros académicos y deportivos al máximo nivel Diseño, calidad y naturalidad para la mujer con la colección primavera verano de Audley Shoes Acudir a ferias y eventos con stands sostenibles