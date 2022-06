Aritco fabrica ascensores unifamiliares que se adaptan a cualquier necesidad Emprendedores de Hoy

En el año 2014 existían 19,8 ascensores por cada 1.000 habitntes en España, lo que representaba la preponderancia de los ascensores en las ciudades del país. Sin embargo, actualmente, la cantidad ha aumentado, puesto que ahora no solo los edificios con diferentes plantas los usan, sino también viviendas privadas unifamiliares, apartamentos dúplex o villas de lujo.

Además de la edificación, en el mercado se prioriza la seguridad, calidad y fácil instalación de los aparatos. En este sentido, los ascensores unifamiliares sin foso de Aritco son una de las mejores opciones para cualquier hogar, ya que requieren de poco espacio y pueden instalarse en un corto período de tiempo. En empresas como Aritco se enfocan en abrir un mundo de posibilidades y se puede encontrar un ascensor para cada situación.

Tipos de ascensores para casas Los ascensores son aparatos que facilitan el traslado de personas y objetos entre los diferentes pisos de un edificio. Desde su creación en 1857, se han realizado mejoras en cuanto a seguridad y diseño. Gracias a los avances tecnológicos, actualmente existen ascensores adaptables a diferentes ambientes.

En el caso de los espacios reducidos, han surgido modelos de ascensores unifamiliares pequeños y compactos, sin foso, y que permiten trasladarse entre los diferentes pisos de una vivienda y no requieren grandes obras ni preparativos. Se recomiendan para casas con múltiples niveles o cuyos habitantes tengan algún problema de movilidad.

Asimismo, existen algunos ascensores que están diseñados para museos y bibliotecas, ideales para transportar no solo a los visitantes, sino a los libros y obras de arte que pueda haber en la edificación. Estos suelen soportar mayor peso, sin renunciar al aprovechamiento máximo del espacio.

Ascensores fáciles de instalar de la empresa Aritco Uno de los aspectos más característicos de estos ascensores es que son bonitos, fabricados en Suecia y de muy fácil instalación y uso. En comparación, el montaje de un ascensor tradicional es 70 % más costoso. Además, estos modelos ahorran espacio y son integrables en cualquier entorno, ya que no necesitan espacio extra debajo, encima o alrededor del ascensor. Su instalación se realiza en unos cuatro días y es realizada por montadores expertos certificados por Aritco.

La tecnología sueca de esta empresa consiste en un sistema de tornillo sin fin, un sistema seguro y fiable. Para su funcionamiento, una tuerca fijada en la pared de la plataforma gira alrededor del tornillo, haciendo que la plataforma se mueva hacia arriba y hacia abajo. El tornillo cuenta con una pequeña inclinación natural que actúa como freno natural y mecánico. Asimismo, cuenta con lubricación automática que ayuda al sistema a moverse suavemente, sin ruidos ni desgastes.

La empresa Aritco fue fundada en 1995 por cuatro emprendedores en Suecia. Actualmente, esta compañía fabrica alrededor de 4.000 ascensores al año y cuenta con 170 distribuidores listos para asesorar a miles de clientes en más de 50 países.



