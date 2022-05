Limpieza de comunidades de vecinos en Madrid de la mano de Abad Limpiezas Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La limpieza de comunidades es un servicio que cada vez toma mayor relevancia especialmente en zonas vecinales de Madrid que cuentan con grandes urbanizaciones en las que conviven muchos vecinos. Esto se debe a la necesidad que cuentan estas comunidades de vecinos de mantener las zonas comunes en óptimas condiciones de higiene. Abad Limpiezas es una compañía que se encarga de la desinfección y mantenimiento de las zonas vecinales en toda la ciudad.

En qué consiste la limpieza de comunidades Si bien en una residencia compartida la limpieza y el aseo de los espacios individuales de las viviendas depende de cada dueño, las zonas comunitarias acaban por descuidarse cuando no se plantea la responsabilidad del mantenimiento. Tanto en conjuntos de apartamentos como viviendas unifamiliares, los jardines exteriores, piscina, garajes compartidos y azoteas son algunos de los puntos que se deben mantener limpios para poder conservar una imagen favorable de la comunidad.

Al ser zonas en constante concurrencia de personas, Abad Limpiezas dispone de un servicio exclusivo para la desinfección profunda y mantenimiento de comunidades que abarca comunidades de un solo portal y comunidades grandes con varios portales y muchas zonas comunes. De esta forma, involucran estas zonas comunes, con un tipo de aseo en particular. De modo similar, el servicio que ofrecen es completamente flexible, lo que significa que se adapta a las necesidades que tiene las dimensiones del lugar.

Además, Abad Limpiezas puede asistir en distintas combinaciones de horario semanal a realizar mantenimientos a los jardines, piscinas, cubos de basura, así como de manera mensual para profundizar y eliminar las bacterias de todos los espacios generales como ascensores, suelos y demás sitios que requieren fregado con maquinaria industrial.

Completo alcance en toda la comunidad de Madrid Es importante detallar que Abad Limpiezas es una de las empresas de limpieza en Madrid que tiene presencia en distritos céntricos como barrio Salamanca, Tetuán o la Guindalera de la capital y también en territorios más alejados como Carabanchel o Vallecas. De igual forma, llegan a ciudades cercanas como Rivas, Vacimadrid, Alcobendas, San Sebastián.

Además de presentar uno de los servicios más demandados en la comunidad de Madrid, la empresa se encarga de proporcionar todo lo relacionado con productos de limpieza sin coste adicional. Esto se debe a que trabajan con las mejores marcas del sector, lo que les permite ofrecer resultados avalados por la certificación de la Norma ISO 9001 de Sistemas de Gestión de la Calidad.

Para conocer los presupuestos y la totalidad de sus servicios disponibles para las diversas comunidades de vecinos, Abad Limpiezas cuenta con un sitio web en el que se encuentra toda la información relacionada, así como contactos con atención al cliente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.