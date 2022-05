Área de Inversión recibe el premio a Mejor academia de Trading y Mejor Programa de Educación Financiera de Europa en 2022 Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de mayo de 2022, 13:44 h (CET)

La escuela de trading española Área de Inversión acaba de obtener dos importantes premios a nivel europeo, que les consolidan como una de las más reconocidas en su sector. Según los directivos, estos galardones reconocen el trabajo que ha ido desarrollando el joven equipo de profesionales desde hace 12 años, haciendo cursos de trading y generando información financiera.

El primero de ellos es el The European en su edición 2022, que nombra a Área de Inversión como Mejor academia de Trading de Europa. El otro, pero no menos importante, es el galardón International Business Magazine, que les atribuye como el Mejor Programa de Educación Financiera en Europa este año.

Una historia brillante Los cursos de trading de Área de Inversión han tenido una excelente acogida por parte del público de todo tipo. Según los encargados de la academia, uno de sus puntos fuertes es que han sido concebidos para ayudar a inversores novatos y experimentados. Hasta el día de hoy han formado a más de 20.000 estudiantes y entregado más de 16.000 licencias de indicadores.

Explican que la esencia de sus programas es enseñar a identificar y comprender los elementos que forman la actividad profesional de los mercados. De esta manera, las personas aprenden a detectar las variables que actúan en los movimientos bursátiles para aprovecharlas a su favor. Todo el proceso educativo está estructurado de manera escalonada y se puede comenzar en él desde cero, garantizando siempre su comprensión.

En esta escuela de negocios el personal docente no solo instruye, sino que desarrolla un trabajo de acompañamiento a los alumnos. De esta manera, cada estudiante va adquiriendo de manera sistemática una metodología de inversión, apoyado siempre por un experto. La academia afirma que su programa es robusto y actualizado porque utiliza las herramientas más modernas, incluyendo un software para desarrollar las habilidades en la materia.

Gran trayectoria en el sector Los directivos de Área de Inversión aseguran que los recientes reconocimientos obtenidos por esta escuela no son fortuitos. Son el resultado de una intensa actividad que los ha sabido posicionar entre las primeras escuelas de información y formación financiera online en Europa. Una parte fundamental de esa actividad es la realización de eventos presenciales.

Hasta el momento, la escuela ha realizado más de 380 eventos presenciales en las principales capitales europeas y Latino América. También han recorrido toda España realizando encuentros gratuitos donde los asistentes acceden a un contenido de calidad sobre formación financiera. Según Área de Inversión, son actividades dinámicas con alto contenido formativo.

Sobre los cursos formales, Área de Inversión dice haber actualizado su oferta académica reclutando docentes con más de 25 años de experiencia en las finanzas.



