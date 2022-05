Enernum lanza una colección de joyas basadas en la numerología Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de mayo de 2022, 12:27 h (CET)

La firma Enernum elabora joyas atractivas y aporta información a sus clientes para ayudarles a conducir su vida.

Este taller de joyería artesanal madrileño ha creado cada pieza de la colección en plata de ley, complementada con piedras naturales y madera de sándalo.

Enernum es un taller de joyería que busca no solo crear belleza con sus piezas únicas, sino también proporcionar a sus portadores información relevante desde la disciplina de la numerología que los ayude en su camino de vida.

En la actualidad, cada vez son más las personas que se sirven de la numerología para orientar su vida y descubrir las cualidades esenciales innatas que cada ser humano posee y que debe experimentar en su camino de vida.

Enernum ha diseñado una colección de joyas a partir de la numerología y las piedras naturales. Cada pieza ha sido elaborada de manera artesanal en su propio taller de joyería en Madrid. Los enernumsestán realizados en plata de ley y se complementan con madera de sándalo y piedras naturales elegidas por su energía y vibración. Además de su atractivo aspecto, tienen un significado específico según el número de camino de vida que corresponde a cada persona. Al adquirir un enernum, el cliente no solo obtendrá una bella joya, sino también información impresa sobre su número de camino de vida que le servirá como herramienta para conocerse y conocer a los demás.

Cada número tiene un significado para el individuo Los números del 1 al 9 poseen cualidades específicas que comprenden toda la experiencia de vida, según la manera en que vibra cada persona y las circunstancias que la rodean. También destacan los números maestros, caracterizados como aquellos que no deben sumarse, por ejemplo 11, 22, 33, 44 y 55 que también tienen significados específicos con misiones y retos más elevados.

Además de darles la oportunidad de conocer su camino de vida, la numerología también permite a los individuos descubrir su «número de deuda kármica», es decir, aporta información sobre quién fue esa persona en su vida pasada y las lecciones que puede aprender de ella de cara al presente y al futuro. También se tienen en cuenta otros significados, como la propia fecha de nacimiento, el don divino, la esencia o personalidad e incluso el número de pareja.

Las joyas de Enernum han sido creadas a partir de los números y su significado Enernum pretende ser un espacio ideal para quienes deseen profundizar en la numerología como un método para conocerse a sí mismos de una manera más espiritual e íntima. Este taller de joyería en Madrid se ha enfocado en despertar el interés de las personas hacia esta técnica de adivinación, dándoles la oportunidad de conectarse con su «yo» interior y orientar su vida de acuerdo al propósito que esta tenga según los números.

Mediante la suma de su fecha de nacimiento, las personas podrán obtener su número de camino de vida y elaborar un enernum que los acompañe permanentemente y los ayude a comprender el significado y las razones de su existencia. Además, podrán adquirir información que les permita evolucionar de una forma más positiva y sencilla.

Cada pieza puede personalizarse realizando un grabado láser con el nombre o aquello que tenga significado para el portador. El enernum elegido se combina con cadena de plata de ley o con madera sagrada de sándalo y cristales naturales de lapislázuli, turquesa, ojo de tigre y ojo de tigre verde, lo que proporciona a los usuarios una mayor protección frente a las energías negativas y contribuye a elevar el significado de sus números de camino de vida.

A través de la página web de Enernum, los interesados en conocerse de forma más íntima mediante la numerología tienen la posibilidad de contactar con numerólogos especialistas y acordar una sesión de numerología personal en profundidad.

Para más información, se puede contactar con Luis Perez Molino, CSO de Enernum, a través de teléfono, WhatsApp o e-mail a hola@enernum.com.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Dental Roca, la clínica dental Elche reconocida por utilizar tecnologías de vanguardia La importancia de la fisioterapia del suelo pélvico tanto en mujeres como en hombres, por eFISIO La estética dental vuelve a ser una prioridad tras la eliminación de las mascarillas Las ventajas que se obtienen con la nevera hostelería de Poowercool La trayectoria de Pedro Torres 10x, uno de los brókeres inmobiliarios líderes en Benidorm