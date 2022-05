Lidiar con la frustración con la ayuda de Míriam Pascual Emprendedores de Hoy

Una situación común en el día a día es la de sentir frustración.

Parte de la realidad del mundo es asumir la completa imposibilidad de conseguir todo aquello que se desea o anhela. El proceso de comprender esto está asociado con el desarrollo personal, sin que eso signifique la renuncia a metas y proyectos. Sin embargo, no todo el mundo tiene la misma capacidad de tolerancia ante este sentimiento.

Cuando la frustración es frecuente o crónica, se debe atender de manera cuidadosa, con el apoyo de un especialista en gestión de las emociones. Míriam Pascual, terapeuta y coach emocional, ayuda a las personas a superar emociones básicas como la frustración, con el fin de alcanzar un equilibrio emocional.

Síntomas y causas de la frustración La frustración es el sentimiento que se genera al no alcanzar los objetivos marcados. Pero, si no es gestionada de manera correcta, puede llegar a causar problemas en la persona que la sufre. De hecho, está detrás de sentimientos como la tristeza, en especial cuando se prolonga por meses.

Los síntomas de esta emoción son muy variados y suelen incrementarse a lo largo del tiempo, debido a que la frustración puede acumularse dentro de la persona. En general, se manifiesta de diversas maneras, como con cambios bruscos de humor, rabia, malestar y otras emociones consideradas negativas.

Las causas de la frustración pueden variar de una persona a otra, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con su forma de interpretar la realidad. Es decir, la veracidad que dan las personas a sus pensamientos. Sin embargo, con un trabajo sistemático es posible modificar los patrones de pensamiento que hacen daño, para recuperar el equilibrio y el bienestar.

Míriam Pascual ayuda a lidiar con el sentimiento de frustración Una persona controlada por la frustración es incapaz de ver el lado positivo de las cosas, pudiendo llegar a caer en un estado depresivo si esta actitud se mantiene. Por tanto, si este sentimiento se repite de manera constante es importante buscar ayuda.

Míriam Pascual cuenta con más de 10 años de experiencia enseñando a las personas a gestionar mejor sus emociones. La coach ofrece servicios como terapeuta y coach emocional a quienes están pasando por un mal momento o sufren algún trastorno emocional. Su método particular está orientado a guiar a sus pacientes al equilibrio y bienestar por medio de técnicas como mindfulness, reiki, inteligencia emocional y coaching.

A pesar de que cada caso es particular, usualmente con 5 o 6 sesiones, Míriam Pascual consigue ayudar a las personas a alcanzar una estabilidad emocional. Además, propone una primera consulta gratuita para que el paciente conozca los secretos que le ayudarán a sentirse mejor.



