¿Cuáles son las ventajas y desventajas de compartir el sofá con las mascotas?

viernes, 27 de mayo de 2022, 10:27 h (CET) Considerados como un miembro más de la familia, los animales de compañía se han convertido en compañeros inseparables para un gran porcentaje de las personas.

La empresa Sofás Animal Friendly se ha centrado en la importancia de las mascotas en la vida de las personas, por lo cual ofrece un sofá que se adapta a las necesidades de convivencia diaria con animales. De esa forma, compartir el sofá con las mascotas es una posibilidad práctica, ya que la higiene y el mantenimiento del inmobiliario no se presenta como un gran problema.

Fortalecer el vínculo entre la mascota y su dueño Entre las ventajas de compartir el sofá con una o más mascotas se encuentra la oportunidad de fortalecer el vínculo, reducir los niveles de estrés y aprovechar su temperatura corporal durante la época invernal. Por tal motivo, el sofá se convierte en un punto de encuentro para disfrutar de la compañía mutua, ya que está comprobado que tanto las personas como los animales segregan serotonina mediante el intercambio de caricias y abrazos.

Asimismo, estar acompañado de una mascota brinda una sensación de seguridad y protección, puesto que el ser humano puede sentir cierto grado de vulnerabilidad instintiva en el momento de quedarse dormido durante una siesta, por ejemplo. En cuanto a los beneficios para la salud, un estudio publicado en la revista Journal of Behavioral afirma que la presión arterial disminuye en contacto con una mascota, produciendo un estado de relajación.

Sin embargo, también existe una desventaja, relacionada principalmente con los problemas de higiene que implican la caída de pelos o baba, así como restos de arena, de excremento o gotas de orina. El problema se presenta porque la mayoría de tapices suelen ser difíciles de limpiar y suele resultar un trabajo laborioso eliminar las manchas definitivamente.

Las características de los sofás de Sofás Animal Friendly La calidad de revestimentos que utiliza la empresa Sofás Animal Friendly permite contar con un diseño doble capa para asegurar la protección y efectividad en la limpieza del sofá. De esa manera, los muebles tienen características únicas como su impermeabilidad durante 24 horas, además de ser antiarañazos, antimanchas, antipelos y de fácil limpieza.

Para funcionar perfectamente, la capa interna del sofá es producida con un material impermeable, lo cual impide el ingreso de líquido en el relleno de los asientos, los respaldos y la estructura del sofá. Esto evita la acumulación de malos olores y la proliferación de bacterias, hongos, ácaros o virus.

En cambio, la segunda capa es desenfundable permitiendo la limpieza de ambas capas. Dicha capa es suave al tacto, sin renunciar a la resistencia necesaria para que las uñas de los gatos no deshilachen el tejido. Además, el material está hecho para que los pelos y las pelusas puedan sacudirse fácilmente y las manchas difíciles se puedan limpiar únicamente con un paño con agua y jabón.

Los perros, gatos y otros animales de compañía tienen un gusto especial por descansar en el sofá, debido a la comodidad que encuentran y la oportunidad de convivir y relajarse junto a sus tutores. Para hacerlo posible, la empresa Sofás Animal Friendly dispone de varios colores como el beige, el color plata, el celeste y el cuarzo, que pueden ser entregados directamente en el domicilio del cliente.



