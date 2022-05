Chocorroscos de Kamut, las galletas de chocolate de Biopanadería ideales para desayunos, aperitivos y meriendas Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 15:40 h (CET)

Las galletas aportan diversos macronutrientes, vitaminas y minerales al organismo, por lo que forman una parte importante de la dieta equilibrada del ser humano. Asimismo, se pueden combinar fácilmente con ingredientes como el chocolate, brindando así un sabor delicioso para el paladar.

Una alternativa de elaboración artesanal para degustar galletas de chocolate son los chocorroscos de Kamut de Biopanadería. Estas galletas están elaboradas con ingredientes integrales y ecológicos, por lo que su consumo es apto para cualquiera.

Chocorroscos de Kamut de Biopanadería: un snack nutritivo y energético Los chocorroscos de Biopanadería son unas galletas dulces ideales para disfrutar durante el desayuno, como aperitivo, o a la hora de la merienda. Además, son excelentes para aportarle al organismo una dosis extra de energía, por el alto valor nutricional que tienen.

Las galletas están elaboradas de manera 100 % artesanal, utilizando ingredientes especiales como harina de trigo Kamut integral, pepitas de chocolate, aceite de oliva virgen extra, bicarbonato, esencia de naranja, huevos y azúcar de caña integral. Todos ellos le confieren a este snack un sabor único y un valor nutricional muy importante, aportándole al cuerpo la fibra, las vitaminas, las proteínas y los minerales que necesita para su buen desarrollo.

Debido a sus ingredientes ecológicos, los chocorroscos son aptos para personas con intolerancia a la lactosa, así como para personas alérgicas al trigo, no así al gluten. Asimismo, el aceite de oliva virgen extra le aporta al producto un equilibrado contenido de grasas saludables monoinsaturadas que resultan muy beneficiosas para el organismo.

¿Cuál es la mejor manera de conservar los chocorroscos? Para conservar la frescura y el sabor crujiente de estos, el equipo de Biopanadería recomienda colocarlos en un lugar fresco y seco (<20 °C).

En cuanto al tiempo de consumo preferente de las galletas es de 12 meses a partir de la fecha de elaboración del producto, así lo indica el reverso de su envase.

Comprometidos firmemente con la ecología, las galletas son envasadas en tarrinas de polipropileno cerradas con film de polipropileno termosellado 100 % reciclable. Debido a esto, los consumidores no solo estarán comprando un alimento de primera calidad, sino también un producto que respeta y cuida el medioambiente.

Biopanadería dispone de diferentes métodos de pago para la adquisición de sus productos, como tarjeta de crédito, Amazon Pay, Google Pay, hasta pago con criptomonedas. Además, hacen envíos a toda España peninsular para compras superiores a 35 euros.

Desde los más grandes hasta los más pequeños podrán disfrutar del rico sabor de las galletas de chocolate gracias a los chocorroscos de Kamut de Biopanadería, una firma que imprime sabor, ecología y tradición en cada una de sus preparaciones.



