Óscar Herrera, uno de los DJs españoles más escuchados y conocidos a nivel nacional

Gracias a sus sesiones y remixes, con más 30 millones de reproducciones en YouTube y 100.000 subscriptores, Oscar Herrera ha conseguido la placa de reconocimiento que otorga esta red social. Procedente de Jaén, este joven lleva más de 10 años dedicándose a la música.

Esto le hace ser unos de los DJs españoles más escuchados y conocidos a nivel nacional. Óscar Herrera es capaz de combinar gran variedad de estilos, desde reggaeton hasta música electrónica, mezclados con los mejores temas del panorama musical del momento y creando remixes espectaculares en pleno directo, frente a todo su público.

Con tan solo 23 años, ya estaba debutando en una de las mejores discotecas del mundo, Privilege Ibiza. Su éxito no se queda ahí, pues ha tocado en muchas de las mejores salas y discotecas de diferentes ciudades españolas como Málaga, Badajoz, Madrid, Sevilla, Cádiz o la discoteca Albacara, de Jaén, su localidad natal, en la que fue DJ residente durante 4 años.

Además de tocar en varias fiestas, como pueden ser La Pompa Party y The Travel Party, sumando con todo ello más de 90 fechas anuales. Todos estos elementos juntos hacen que sus shows sean un éxito asegurado vaya donde vaya.

Para todas las personas que quieran asistir a una de las sesiones de Óscar Herrera, estas son algunas fechas del artista y tiene muchas más.

9/4/2022 Villanueva del Arzobispo, Jaén

14/04/2022 Discoteca Sarao, Peal de Becerro

15/04/2022 Discoteca Moma, Mojácar

16/04/2022 Discoteca Seven, Bailen

30/04/2022 Discoteca Edén, Hinojosa del Duque

14/05/2022 Campillo del Río, Jaén

14/05/2022 Jabalquinto, Jaén

20/05/2022 Cambil

21/05/2022 Arnedo, La Rioja

27/05/2022 Mallorca

04/06/2022 Disco New Motor, Torrelavega, Cantabria

18/06/2022 Aldeahermosa, Jaén

15/07/2022 Begijar, Jaén

30/07/2022 Holi Fest, Montiel, Ciudad Real

26/08/2022 Sestrica, Zaragoza

02/09/2022 evento privado, Úbeda

09/09/2022 La Pompa, Torreperogil

22/09/2022 Fuensanta de Martos, Jaén

Para no perderse ninguna novedad, pueden seguir a Óscar Herrera en sus redes sociales y tiene contratación abierta en Deep Delay Management.



