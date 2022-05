Tubo Termoretractil ofrece tubos termorretráctiles de teflón resistentes a las altas temperaturas

El tubo termorretráctil esun producto ampliamente utilizado en industrias como la automovilística, las telecomunicaciones, la madera, la electrónica y la petroquímica, entre otras. Además, su uso es común en obras de construcción, reforma o mantenimiento en los hogares. Estos productos permiten aislar y proteger nuevas soldaduras en cables e instalaciones eléctricas.

Los productos más básicos de este tipo tienen propiedades perfectas para aislar, proteger y retener las llamas en caso de incendio. Son resistentes, flexibles y, además, soportan temperaturas de entre los -55° C y 125° C. En particular, la empresa Tubo Termoretractil ofrece un tubo termorretráctil de teflón que se mantiene estable hasta con temperaturas de 260° C.

¿Cuáles son las características del tubo termorretráctil de teflón de Tubo Termoretractil? A los tubos termorretráctiles también se los conoce bajo el nombre de funda retráctil, macarrón termorretráctil o manguito termorretráctil. En todos los casos, las propiedades físicas de estos artículos les permiten resistir distintas temperaturas y ser flexibles, por lo cual resultan ideales para proteger cualquier tipo de cableado. De esta manera, se pueden emplear para recubrir una pequeña soldadura dentro de un aparato electrónico o para sellar y aislar grandes conexiones dentro de una aeronave o un barco.

Los tubos termorretráctiles de teflón de la marca Tubo Termoretractil son un producto de alta calidad que cumple con todas estas condiciones. Además de presentar una mayor resistencia a la temperatura, son muy flexibles y auto extinguibles. También resisten a sustancias agresivas, son herméticos y el sellado que ofrecen es a prueba de humedad. Finalmente, cabe destacar que vienen en color estándar natural.

Por otra parte, cumplen con distintas normas de seguridad. En este sentido, cuentan con designación TW de acuerdo a AMS 3655, UTW de acuerdo a AMS 3654 y HW de acuerdo a AMS 3653. Además, disponen del pliego de condiciones de acuerdo a MIL-I-23053/12A, Class5.

Sin contaminantes, tubos termorretráctiles libres de halógenos Los productos que comercializa Tubo Termoretractil se han desarrollado bajo los estándares medioambientales correspondientes para evitar el contenido de sustancias que resulten dañinas tanto para las personas como para el entorno. Por este motivo, los tubos no contienen contaminantes PBB o PBDE y tampoco asbestos, compuestos Azo o Formaldehidos.

Existen distintos tipos de tubos termorretráctiles y la elección del producto adecuado depende de distintos aspectos. En principio, es necesario determinar el diámetro del tubo, ya que hay disponibles de 1 a 100 milímetros. También hay distintos grosores de pared que puede ser fina, mediana o gruesa. Otros factores de relevancia son el grado, la temperatura mínima y el ratio de contracción con el calor.

El tubo termorretráctil de teflón que comercializa Tubo Termoretractil es un producto de alta calidad que es resistente a altas temperaturas y que garantiza la seguridad de una instalación eléctrica o cableado en múltiples circunstancias.