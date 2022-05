Recuperar el dinero tras ser estafado por phishing, de la mano de abusosfinancieros.com Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:50 h (CET)

Las estafas virtuales se encuentran a la orden del día, ya sea por e-mail, WhatsApp o SMS. Una de las modalidades más usuales es el envío de mensajes por parte de criminales haciéndose pasar por una entidad bancaria, en los cuales incluyen enlaces en los que se invita a la víctima a introducir sus datos personales.

Esta práctica delictiva es conocida como phishingy tiene como fin robar información confidencial para realizar compras, reservas o extracciones de dinero a nombre del damnificado. Ante esta clase de estafas, el equipo de abogados de abusosfinancieros.com ayuda a los afectados a recuperar su dinero.

Recuperar el dinero del phishing, de la mano de abusosfinancieros.com Aquellas personas que han sido estafadas mediante el phishing pueden seguir una serie de pasos para comenzar a reclamar el dinero perdido. En primer lugar, deben comunicarse con la entidad bancaria para bloquear sus cuentas y tarjetas, y luego, dirigirse a la policía para realizar la denuncia correspondiente. Más tarde, es recomendable efectuar un pedido de devolución del dinero al servicio de atención al cliente del banco.

Generalmente, las entidades financieras niegan los fallos en sus sistemas de seguridad y acusan a los usuarios de negligencia para desligarse del caso. Sin embargo, cualquier mensaje que imite la apariencia de un sitio web de una de estas empresas es prueba suficiente de la vulnerabilidad de su sistema y, por ende, condición suficiente para demandar su responsabilidad. Por lo cual, si la compañía continúa sin hacerse responsable, es necesario recurrir a los servicios de los expertos en derecho bancario de abusosfinancieros.com.

Recomendaciones para evitar el phishing Existe una serie de pautas para evitar ser víctima de esta clase de estafas. Una de ellas es estar alerta respecto a los mensajes recibidos, puesto que no es usual que este tipo de empresas soliciten datos personales por esta vía. Asimismo, es importante considerar que usualmente los criminales no reproducen de forma fidedigna los mensajes de las entidades, ya que suelen incurrir en errores y faltas de ortografías e incoherencias.

A su vez, después de leer el texto, es aconsejable no hacer clic en ningún enlace y verificar el remitente para asegurarse que no tenga que ver con un banco. Como medida adicional, se debe mejorar la seguridad del dispositivo, mediante las actualizaciones más recientes de los sistemas operativos y los navegadores web, así como a través del uso de un antivirus profesional.

Por lo tanto, en caso de haber sido estafado y engañado por medio del phishing, contar con el asesoramiento legal del equipo de profesionales de abusosfinancieros.com le asegurará al perjudicado un estudio gratuito de su situación y la garantía de pagar por el servicio solo si recupera el dinero.



