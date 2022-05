Reconstrucción arqueológica virtual de La Almoloya, PixelDreams desarrolla un proyecto de realidad virtual vinculado a la educación y a los museos virtuales Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 17:17 h (CET)

En el ámbito de la arqueología y la difusión de patrimonio cultural, una de las herramientas más innovadoras es la captación de datos en 3D y la reconstrucción virtual a partir de técnicas digitales. La virtualización de elementos y la reproducción virtual de ciudades o construcciones basadas en los restos que se conservan permiten llevar a cabo un acercamiento visual y educativo a la realidad material de cada época histórica.

En este sentido, el Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la empresa especializada PixelDreams desarrollaron un proyecto de reconstrucción virtual de La Almoloya, un poblado argárico ubicado en Murcia.

Reconstrucción virtual de La Almoloya En lo que respecta a la arqueología virtual, la toma de datos tridimensionales se ha convertido en una metodología fundamental, puesto que, además de no ser destructiva, posibilita la visualización e intervención sin manipulación y la difusión remota.

En este marco, el proyecto de reconstrucción 3D del poblado de La Almoloya constituye una apuesta por la realidad virtual en la educación. Este contó con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la dirección del Departamento de Prehistoria de la UAB, de la mano de la agencia especializada en la aplicación de tecnología 3D PixelDreams.

El proyecto consistió en reconstruir virtualmente el yacimiento arqueológico del poblado de la cultura del Argar e integrarlo en un museo virtual. El origen de La Almoloya data de la Edad del Bronce y se encuentra en la actual región de Pliego, Murcia. El proyecto permite recorrer el poblado de manera inmersiva y el acceso fortificado de las casas de planta cuadrada fabricadas con piedra y adobe. Asimismo, se representó un entierro dentro de una de las dependencias palaciegas del conjunto.

¿Cuál es la importancia de la preservación del patrimonio cultural en 3D para la educación? Esta clase de proyectos son esenciales para lograr una comprensión más amplia del patrimonio cultural, mediante la integración de distintas herramientas de modelado digital 3D que permiten obtener una réplica fidedigna y en alta resolución de yacimientos, monumentos y reliquias no accesibles al gran público. Asimismo, contribuye a la conservación de dichos elementos, ya que factores como el turismo masivo, el paso del tiempo o los avatares de la naturaleza atentan contra su preservación.

De esta manera, las generaciones venideras podrán tener una experiencia de realidad virtual didáctica y visual a través de estos facsímiles, los cuales les permitirán establecer nuevas hipótesis, monitorizar, comprender y divulgar la historia, así como transferirla y hacerla accesible de forma remota. En consecuencia, PixelDreams se ocupó de la implementación de las técnicas más avanzadas de visualización 3D para crear un universo virtual de La Almoloya, el cual busca no solo reconstruir la civilización y representar el espíritu de la época, sino también generar una comunicación impactante y efectiva.



