¿Por qué es importante contar con un abogado experto en particiones hereditarias? Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 12:46 h (CET)

A pesar de que recibir herencias pueda parecer una manera fácil de obtener bienes económicos, la realidad es que se trata de un procedimiento que debe contar con la asesoría de abogados expertos en la materia. Algunos testamentos vienen con deudas y detalles inconclusos, por lo que si no se gestionan eficientemente, pueden generar problemas.

De esta manera, en Affidavit Abogados son profesionales en el área de particiones hereditarias, ya que trabajan con expertos que desarrollan todos los procedimientos legales que se requieren para repartir los bienes en un testamento.

Reclamar herencias con abogados expertos La pérdida de un ser querido engloba, además de malestar sentimental, un procedimiento legal en el que se cumplen los deseos previamente establecidos por el fallecido. En este caso, pueden suceder diversas complicaciones que solo un abogado especialista y con experiencia puede resolver.

Para proceder en la repartición de la herencia, primero se debe identificar a los involucrados en el testamento. Aquí es donde surgen las primeras problemáticas, cuando un heredero se niega a aceptar o a repudiar la herencia, o también cuando se desconoce su paradero, no se puede realizar el reparto de bienes hasta que la persona esté de acuerdo con el proceso. En estos casos, los abogados intervienen para conseguir, de forma rápida, el bienestar de los implicados.

Aunado a esto, para continuar se debe tener en perfecto orden todo el papeleo, pero en algunas ocasiones este proceso puede tardar mucho tiempo, sobre todo si el fallecido no los dejó actualizados. Todos estos son necesarios para ejecutar la declaración de herederos y adjudicación de la masa hereditaria. Aunque la repartición la puede efectuar un contador designado, el abogado es la persona indicada para intervenir en el proceso cuando sea necesario.

¿Qué factor es indispensable para repartir una herencia? Después de hacer la repartición no concluye el proceso, puesto que dependiendo de la comunidad autónoma, se debe ejecutar la autoliquidación de impuestos de sucesiones y, en el caso de heredar un bien inmueble, se cancelan los pagos municipales y las deudas, en el caso de que las tenga pendientes.

A pesar de que todo el proceso puede llegar a ser tedioso, es importante trabajar de la mano de abogados expertos que velen por el bienestar de todas las partes relacionadas en el testamento. En este caso, el asesoramiento especializado en las leyes que regulan estos trámites en el país comprenden una partición más amena.

De cualquier forma, Affidavit Abogados maneja todos los conocimientos actualizados con respecto a la aceptación de herencias, desde el análisis previo de la situación, así como toda la gestión legal que elimina las dificultades con respecto a deudas y demás problemas que puede acarrear un testamento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.