Archery Tag, la actividad grupal que combina elementos del balón prisionero, el paintball y el tiro con arco tradicional

miércoles, 25 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Entre las opciones de actividades grupales al aire libre, los de persecución outdoor se han popularizado recientemente. Esto se debe a que combinan la interacción con la naturaleza, la adrenalina y la actividad física.

Consciente de esta situación, Asilvestrats, una empresa en Barcelona fundada por Albert Pla, desarrolló una alternativa de juego similar al conocido paintball. Desde su fundación, el objetivo de esta compañía ha sido proporcionar actividades divertidas y que puedan desarrollarse en grupo. Archery Tag, su actividad más reciente, no ha sido una excepción y se posiciona, actualmente, como una de las actividades grupales más solicitadas en la zona por familias y empresas.

Guerra de arqueros: Una actividad grupal para todos los contextos La empresa Asilvestrats se ha distinguido por la creación y diseño de juegos de persecución con características específicas, como es el caso de archery tag. Este juego combina elementos del balón prisionero, el paintball y el tiro con arco tradicional.

La competición consiste en que dos equipos con arcos y flechas especiales se enfrentan entre ellos disparando las flechas en dirección a jugadores enemigos para eliminarlos del juego. El que primero logra eliminar a todos sus contrincantes se convierte en ganador.

Este deporte está inspirado en el tiro con arco profesional. No obstante, los arcos y las flechas utilizadas en la actividad están preparadas y homologadas para que todas las personas puedan usarlas de manera segura. Las flechas cuentan con una punta acolchada de espuma especial, por lo que son completamente inofensivas una vez impactan sobre las personas.

La cooperación, el desafío y la seguridad son los tres factores que han convertido a esta actividad en una opción destacada para llevarse a cabo en todo tipo de contextos: desde fiestas de cumpleaños, despedidas de soltero o actividades de team building en empresas.

Servicios de ambientación para jugar Archery Tag Asilvestrats propone una puesta de escena completa, preocupándose de la planificación, la instalación y montaje de todo el escenario para jugar Archery Tag. Estos son los responsables de ambientar el espacio seleccionado para llevar a cabo la competición bajo los requisitos que se precisen en cada situación.

El lugar es seleccionado por el usuario que contrata el servicio. Puede ser desde una pista de tenis, un parking o un edificio de oficinas. La ambientación consiste en instalar paredes hinchables que funcionen como barreras y que permitan a los jugadores mantenerse protegidos hasta realizar sus estrategias de ataque y defensa frente al enemigo. Asimismo, se agregan obstáculos para crear un campo de juegos más dinámico.

Archery Tag se presenta como una propuesta atractiva para empresas y familias que buscan actividades grupales para generar situaciones de cooperación, superación y diversión, tres elementos que han caracterizado las actividades diseñadas por Asilvestrats desde su nacimiento.



