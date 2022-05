Order In, la app española de pedidos online en el restaurante que revoluciona el mercado Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 15:14 h (CET)

Con la aparición del COVID-19, la era de la digitalización ha llegado de forma definitiva para modificar el funcionamiento de los negocios en la nueva normalidad existente. El sector de la restauración ha sido uno de los más afectados por las restricciones sanitarias impuestas por los gobiernos, razón por la que sus propietarios han tenido que ingeniárselas para la cobertura de sus gastos.

En este contexto, la utilización de los menús digitales se ha convertido en la alternativa ideal para minimizar los impactos de la pandemia. El uso de aplicaciones como Order In permite realizar pedidos online desde la mesa, pudiendo pedir y pagar directamente desde el móvil.

Order In permite al cliente el control de sus servicios El auge de las apps ha traído consigo la posibilidad de ver los menús de los restaurantes desde la comodidad de un teléfono móvil. Esta nueva forma se ha adaptado perfectamente a la cotidianidad de los negocios y de los clientes que los visitan y a su vez permite el cumplimiento de los protocolos sanitarios que aún se mantienen vigentes con la pandemia.

Con la plataforma Order In, los usuarios pueden visualizar su menú de forma interactiva a través de un código QR disponible en cada mesa, permitiendo de esta manera pedir lo que se desee sin la necesidad de esperar a que llegue el camarero para realizar la comanda. Esta app-web también facilita la parte de los pagos, ya que permite realizar pagos electrónicos totales o compartidos con el número de asistentes. Con esta plataforma, los comensales tienen la opción de realizar pedidos online desde el móvil pudiendo pedir cada comensal independientemente lo que desee y dividir la cuenta fácilmente pagando cada uno su parte proporcional. Por su parte, los restaurantes reciben las comandas directamente en barra o en cocina, en cualquier dispositivo, pudiendo visualizarlas en la app de Order In u optando por la integración de los pedidos online con el TPV.

Ventajas del pedido online dentro de los restaurantes Una de las grandes ventajas de esta plataforma para los comensales es la posibilidad de realizar pedidos online dentro del restaurante desde la mesa, sin necesidad de esperar al camarero, aumentando el control en la mesa donde se encuentran, otorgando a los restaurantes la posibilidad de atender a más comensales más rápido, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para el negocio, haciendo uso del mismo número de empleados.

Los clientes se encuentran más a gusto, al tener que esperar menos para pedir, por lo que por norma general, realizarán más pedidos, y esto se verá reflejado en su ticket. Además, esta opción virtual proporciona a los profesionales de la hostelería la oportunidad de conocer más a fondo las características que tienen en común todos sus clientes, permitiéndoles el diseño de estrategias para incrementar el consumo en este sector.



