System Imade brinda soporte informático a empresas en digitalización de documentos, servicios audiovisuales, diseño web e impresión 3D

lunes, 23 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La tecnología poco a poco se está implementando en cada vez más mercados. La mayoría de las compañías han empezado a introducir procesos de digitalización en cada una de sus áreas para facilitar ciertos trabajos. Por esto, se podría decir que es inminente la inclusión de los procesos de transformación digital en todos los sectores económicos.

No obstante, para digitalizar documentos, vídeos, audios o cine, por ejemplo, se debe acudir a profesionales altamente capacitados. Conscientes de las necesidades crecientes en este momento, empresas como System Imade ofrecen este tipo de servicios a aquellos que quieran adaptarse a la era tecnológica.

En System Imade son especialistas en digitalización La empresa System Imade se define como especialista en digitalización, producción audiovisual y recuperación de datos. Gracias a sus 25 años de trayectoria, se ha posicionado como una de las compañías más destacadas del sector informático. Actualmente, sobresalen por utilizar las tecnologías más avanzadas y por contar con un equipo de profesionales cualificados para satisfacer las necesidades de los clientes.

La digitalización de documentos es uno de los servicios que ofrecen. Muchas organizaciones, como museos, bibliotecas y fundaciones, buscan incorporarse al mundo virtual para facilitar el acceso a sus contenidos. Con esto, las compañías dan un paso hacia la automatización de las actividades que realizan. Una de las preocupaciones de algunas empresas es que han acumulado cientos de documentos para digitalizar. Sin embargo, eso no es un impedimento para System Imade, ya que se ocupan de todo de una forma eficiente.

La empresa también se dedica a la digitalización de vídeos, libros, audios y cine, por lo que se encuentran a disposición de todos aquellos clientes que necesiten de estos servicios en particular. En esta línea, son expertos en Digital Cinema Package, un sistema que se utiliza actualmente para almacenar y transmitir cine digital, audios e imágenes. Una de sus grandes ventajas es que no pierde la calidad por la reproducción continuada, cosa que sí pasa con las copias en 35 mm. Además, la resolución de DCP es mucho más nítida.

Servicios informáticos y de impresión 3D para compañías System Imade ofrece, además, diferentes servicios informáticos. Su equipo de profesionales puede resolver tanto de forma telemática como presencial diversos tipos de incidencias. Trabajan con toda clase de sistemas operativos y se encargan, por ejemplo, de instalar programas, limpiar virus, recuperar datos de disco duro u optimizar los sistemas. Las empresas pueden disfrutar también de apoyo técnico, mediante la reparación y el mantenimiento de ordenadores.

Por otro lado, esta compañía cuenta con el equipamiento necesario para imprimir en 3D. En primer lugar, diseñan y simulan las funciones del proyecto con herramientas digitales. Basándose en esto, imprimen prototipos reales con fines industriales, decorativos o arquitectónicos. También disponen de varios materiales para adaptarse mejor a las necesidades del cliente.

Los interesados en contactar con System Imade pueden encontrar en su página web mucha más información sobre sus servicios de digitalización y sus canales de contacto.



