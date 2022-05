Todo lo que se debe saber sobre la filosofía value investing o inversión en valor, por Ei2value

Todo lo que se debe saber sobre la filosofía value investing o inversión en valor, por Ei2value Emprendedores de Hoy

Las características de la inversión en valor o value investing siguen siendo un misterio para todos los inversores principiantes. Aun así, hoy en día esta metodología es la más utilizada para adquirir activos en el mercado bursátil.

Esta metodología se basa en el análisis de los resultados e índices de cada compañía, con el objetivo de detectar qué empresas se cotizan en la bolsa por debajo de su valor real y, siguiendo unos estándares de seguridad, invertir capital en esos activos.

Con el interés de invitar a más personas a mover su capital en bolsa siguiendo la modalidad de inversión en valor, el fondo de inversiones Ei2value, ha decidido enunciar todo lo necesario para entender la filosofía value investing, con el objetivo de ofrecer información precisa a las personas que deseen realizar una inversión menos arriesgada y más rentable.

¿Cuáles son las principales características de la filosofía value investing? La característica principal del value investing es que busca comprar empresas cuyo valor intrínseco se encuentre por encima de su precio de cotización. Es decir, que la empresa ya no va a valorarse de acuerdo a los movimientos de la oferta y la demanda que afectan su precio en bolsa, sino que va a analizarse sobre el precio que debería tener la compañía en función de sus fundamentales. Así, una empresa que controla un valor específico dentro de su balance de activos, difícilmente va a desmejorar su capitalización bursátil, incluso si sus índices de cotización se encuentran a la baja.

Esto implica realizar un análisis partiendo de contextos y proyecciones que favorezcan la toma de decisiones acertadas a la hora de comprar o vender acciones. La variable determinante en el análisis de inversión desde la filosofía value investing es el valor intrínseco y, aunque es importante para entender la capitalización de los activos de cualquier compañía, su cálculo preciso depende de índices numéricos complejos que no controlan la mayoría de las personas. Por este motivo, lo más aconsejable es invertir en un fondo de inversión que maneje diferentes carteras values, sobre las cuales se puedan movilizar diferentes tipos de inversión.

Fondos de inversión como alternativa de acceso al mercado bursátil Ei2value controla carteras compuestas por empresas elegidas minuciosamente, que cuentan con elevados retornos sobre capital y cuyo valor intrínseco no está reflejado en su precio de cotización. Este fondo se preocupa por invertir en compañías de calidad con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo que permitan aprovechar las ineficiencias a corto plazo entre precio y valor, maximizando retornos de inversión y minimizando, en la medida de lo posible, las perdidas permanentes de capital.

Rafael Blanco Sarto, su gestor, lleva colocando, el fondo entre las mejores fondos value a nivel mundial: 3 en la calificación VDOS en categoria VALUE MUNDIAL y 1 en Cityware en su categoría.

Ei2value espera encontrar inversores que actúen con racionalidad y apliquen la filosofía de valor o value investing, entendiendo que el tiempo es un factor determinante para aumentar la rentabilidad y la paciencia en factor clave para garantizar su éxito.



