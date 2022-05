El vino con oro de Vin Doré 24K, lujo y beneficios para la salud Emprendedores de Hoy

El polvo de oro se suele utilizar en platos de la alta cocina con fines decorativos. Sin embargo, su uso va más allá de la parte estética; se ha comprobado que el consumo de este metal precioso tiene varios beneficios para las personas. Entre sus cualidades destaca que su consumo evita la formación de peroxinitrato, un componente conocido por provocar que las células se deterioren, haciendo que los huesos padezcan artritis reumatoide. La compañía Vin Doré 24K ofrece vino con oro de alta calidad y otros productos, como el aceite virgen extra gold 24K.

De qué forma se crea el polvo de oro comestible y en qué se utiliza El oro es un ingrediente exclusivo usado en restaurantes y marcas gourmet. Su uso no es algo moderno, ya que se empleaba en la cocina de los patricios romanos, en la civilización egipcia y en la cultura china. Para fabricar este elemento de alta cocina, primero se deben fundir pepitas de oro a 1200 grados. Después, cuando forman un lingote, se procesan con rodillos hasta convertirse en finas láminas. Una vez se obtienen un gran número de láminas, se baten hasta disminuir su espesor al máximo.

Las láminas resultantes son muy frágiles y deben manipularse con cuidado. Pueden utilizarse en algunos platos con esta forma, o ser trituradas hasta formar polvo de oro. Por lo general, este producto se utiliza en postres y chocolates con fines decorativos.

Vino con oro comestible: características y beneficios Vin Doré 24K es una marca que ofrece lujosos vinos para paladares exigentes. Cada botella contiene polvo de oro de 24 quilates en suspensión. El presidente y fundador de esta compañía, Diego Suárez Liceras, patentó el polvo de oro que se emplea en estos vinos exclusivos en el año 2008. La idea de este producto fue inspirada por una feria en Japón, donde sirvieron el sake con oro. Años después de crear este vino, se incorporaron a la colección de bebidas con oro un cava brut y un vino espumoso.

El oro no solo aporta lujo a estos vinos, sino que ofrece beneficios para la salud. Funciona como antioxidante para la piel y también tiene propiedades anticancerígenas. Incluso se utiliza para retrasar el envejecimiento y como un afrodisíaco especial.

Además del oro de primera, en Vin Doré 24K se aseguran de contar con vino de calidad. Por esa razón, las uvas escogidas son sauvignon blanc, airén y macabeo. Estas se recolectan durante la noche, cuando las condiciones son mejores.

El catálogo de la marca incluye una variedad de vinos entre los que destaca el Brut Imperial de 24K y el vino espumoso 24K, en edición limitada. Otros vinos son el Gin VD24K y el Kálima 24K en su versión rosé o blanc.



