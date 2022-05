Los Frescos del Barrio, la web que lleva alimentos frescos a domicilio en Madrid Emprendedores de Hoy

Una de las formas más adecuadas de apoyar a negocios locales es adquiriendo bienes comercializados en los mercados cercanos, esto permite reactivar la economía de las localidades y obtener productos frescos.

En Madrid, Los Frescos del Barrio en colaboración con varios puestos del Mercado de Vicálvaro abastece a una gran cantidad de personas que residen cerca. Gracias a esta web, es posible comprar productos frescos sin salir de casa, tales como frutas, verduras, carne, pollo, pescado, marisco, embutidos, quesos y mucho más.

Los pedidos se pueden realizar a través de la tienda online de Los Frescos del Barrio y mediante WhatsApp, al número de teléfono que aparece en su página web.

Apostar por lo local a precios asequibles con productos frescos y de calidad La buena alimentación es esencial para tener calidad de vida, por lo que ingerir alimentos locales y frescos es provechoso para estar saludables. Ahora, en varias zonas de Madrid, es posible lograrlo obteniendo productos de alta calidad sin necesidad de salir de casa.

Esta iniciativa ofrece su servicio a nivel local en los distritos madrileños de Vicálvaro (incluidos los barrios de El Cañaveral, Valdebernardo y Valderribas), Vallecas (Villa y Pueblo), Moratalaz, Retiro, San Blas-Canillejas, Barajas, Hortaleza, Ciudad Lineal y los municipios de Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey.

Su método de pago es contrarreembolso y puede efectuarse en efectivo, con tarjeta y el TPV (Terminal Punto de Venta) que lleva el transportista o mediante transferencia.

De esta forma, la empresa garantiza que cada cliente no efectúe un pago online ni tampoco antes de tener en sus manos los productos que ha adquirido. Comprobando así calidad, frescura y cantidades exactas que solicitó.

Obtener productos de proximidad a través de un proceso de compra ágil, sencillo y dinámico Un sello diferencial de esta tienda es que se adecúa a todo tipo de personas. Por lo que, si algún adulto o persona mayor no sabe manejar las plataformas virtuales ni ir seleccionando cada artículo para su carrito de la compra online, puede realizar su pedido completo a través de WhatsApp, mencionando todos los productos que desea adquirir mediante un listado con las cantidades especificadas.

Seguidamente, en Los Frescos del Barrio, se encargan de hacer el pedido en su aplicación web y solicitan al comprador su dirección postal y su correo electrónico. Generan una interacción por la ya mencionada aplicación de mensajería instantánea para confirmar los productos y dar el precio final del pedido.

Los Frescos del Barrio ofrece productos de frutería, pescadería, pollería, charcutería, carnicería, panadería, productos asturianos en Madrid e, incluso, una selección gourmet y una sección de supermercado con productos alimenticios como los disponibles en los supermercados a precios más asequibles, por ser destinados al sector HORECA (restaurantes, hoteles, colegios…).

Su gran variedad de productos y la personalización de sus pedidos (se puede pedir cómo se desea la preparación de cada producto) hacen que esta web de compra a casa sea todo un éxito. Además, comercializa productos en oferta que se actualizan de forma reiterada con múltiples novedades.



