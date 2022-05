La academia Uñas y Estética está dirigida por la jueza internacional de uñas Yolanda Hernández Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 09:03 h (CET)

Una de las mejores academias de uñas de España donde se imparten nuevas técnicas en el área de manicura es la escuela Uñas y Estética dirigida por la formadora y jueza de uñas INJA Yolanda Hernández. La trayectoria de esta experta es un ejemplo de que la práctica hace al maestro.

La especialista domina una amplia gama tratamientos y moldeado de uñas y es jurado INJA (International Nail Judges Association), una certificación que avala su labor como evaluadora en competiciones mundiales, tomando en cuenta criterios como la estructura y el respeto por la integridad de la uña natural.

Profesionales que ofrecen su experiencia a los nuevos talentos La academia, fundada y dirigida por Yolanda Hernández, que cuenta con el aval del Ministerio de Educación, es una academia oficial de uñas y pestañas en honor al método ya patentado, único y eficaz en la formación de verdaderos técnicos en estética de uñas, así como en diseño de pestañas pelo a pelo. Las clases que se imparten a los futuros técnicos en uñas muestran la esencia de perfección y calidad de trabajo de Yolanda, quien garantiza un aprendizaje dirigido a realizar un trabajo impecable. Como formadora de renombre mundial, Yolanda enseña a elaborar uñas elegantes, esto es: delgadas y fuertes a la vez. Eculpidas y embellecidas con los productos de calidad de marca propia elaborados en los mejores laboratorios y diseños en tendencia.

Uno de los principales consejos que la escuela da a las nuevas generaciones es no dejarse embaucar por pseudoacademias que ofrecen clases con instructores no cualificados. Todos los formadores de Uñas y Estética están capacitados formalmente para trabajar en la enseñanza de técnicas y estrategias que harán brillar el talento de sus alumnos.

“Es imprescindible conocer desde qué nivel debe empezar cada estudiante y saber transmitir las particularidades de cada técnica. Siempre vamos a asesorar a los alumnos sobre lo mejor para iniciar su formación”, destaca Yolanda, quien egresó como formadora en peluquería y estética en la Universidad de Nebrija y se graduó como técnico sanitario y formadora INJA reconocida para competiciones de uñas. La especialista en uñas de competición maneja múltiples técnicas que pueden ser apreciadas en su currículum, disponible en la página web. En los últimos años, ha sido jueza en el Nailympion de España (2017, 2018 y 2019), Nailympion Marsella 2021 y otras competiciones alrededor del mundo, además de otros concursos en el país y en varias ciudades europeas.

Manicura americana, francesa, esmaltado perfecto, manejo de torno, aplicación de gel o acrílico, soft gel, gel X, esmaltado semipermanente, uñas babyboomer y otras técnicas más pueden aprenderse en esta academia que ofrece cursos presenciales en Madrid o vía online. Los cupos para sus formaciones pueden reservarse en el sitio web, abonando un pequeño adelanto como reserva.

Tener éxito con los cursos de la academia Además de ofrecer excelentes precios en sus programas, Uñas y Estética dispone, en su portal web, de la sección “Bolsa de trabajo”, donde estudiantes y egresados podrán lograr una plaza laboral y desarrollarse como verdaderos especialistas.

El ejemplo de actualización permanente, rigurosidad, disciplina y maestría de Yolanda Hernández y su equipo de formadores guiará a los alumnos a lo largo de una fructífera carrera.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.