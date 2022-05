¿Cuáles son los mejores motores eléctricos para bicicletas eléctricas de montaña en 2022?, por eBike.es

Para saber diferenciar los mejores modelos de motor para bicicleta eléctrica de montaña, hay que realizar una comparativa entre los 5 reyes del mercado: Bosch Performance Cx, Bafang M500, Shimano EP8, Brose Mag S y Yamaha PW-X3.

En primer lugar, la tienda de bicicletas eléctricas ebike.es recalca que hay que comenzar con el motor Bosch Performance Line CX, del principal fabricante de motores del mercado: Bosch. Este está instalado en bicicletas de marcas como Moustache, Cube, Haibike, Riese and Muller, Ghost, Lapierre, Kalkhoff, Mondraker, Trek o Scott.

El siguiente es el motor del gigante japonés Shimano, con su EP8 propulsando una gran cantidad de bicicletas de marcas como Focus, GT, Santa Cruz, Yeti, Marin, YT Industries, Nukeproof…

En tercera posición, está el Bafang M500, un motor potente, fabricado en Polonia y en pleno auge en Europa por su potencia de 95 nm y su fiabilidad.

Luego está el Drive S Mag de Brose, encargado de dar vida a bicis de marcas como Rotwild y Bulls y también en su versión Turbo Full Power System 2.2 Motor de Specialized.

Finalmente, cierra este análisis el motor de Yamaha modelo PW-X3, disponible en modelos de Haibike y en su versión SyncDrive para Giant.

Existe una serie de opciones ligeras que se deben considerar, pero que no se van a tener en cuenta en esta comparativa. Su enfoque es reducir el peso a cambio de menor potencia máxima y autonomía. Son motores más pequeños y menos potentes que entregan entre 30 y 60 nm. Están equipados con baterías de menor capacidad que generalmente son inferiores a 375 Wh. Los pesos de las bicicletas suelen oscilar entre 16 kg y 20 kg.

Aquí, el motor Evation de Fazua, instalado en bicicletas de Lapierre, se enfrenta cara a cara con el motor de Specialized que propulsa los modelos SL. Hay que tener en cuenta también el Shimano EP8 RS, que se encuentra en el Orbea Rise. A pesar de que no es más ligero que el modelo standard, sí tiene una configuración especial vía software que limita su potencia de forma que consume menos y combina perfectamente con una batería de menor capacidad.

Par, potencia y asistencia La teoría dice que las cifras más altas de par y vatios o el porcentaje de soporte máximo deberían equivaler a un motor que se siente más potente, lo que ayuda a los ciclistas a ascender más rápido o con menos esfuerzo.

El EP8 de Shimano tiene 85 nm de torque, proporciona hasta 500 W de potencia máxima y amplifica la fuerza del ciclista hasta en un 400 %.

El Performance Line CX de Bosch iguala el par de Shimano, pero solo ofrece un 340 % de asistencia. Por su parte, el Yamaha/Giant PW-X3/SyncDrive Pro también tiene 85 nm de par, igualando la relación de soporte de Shimano al 400 %.

El motor Brose/Specialized Drive S Mag/Turbo Full Power System 2.2 cuenta con 90 nm de par, superando, en el papel, a los otros motores en prueba. Ofrece un 410 por ciento de asistencia y 565 W de potencia máxima.

Si esto fuera solo un juego de cálculo de números, el Brose saldría ganando, pero no es tan simple como comparar los números en una hoja de especificaciones.

Pesos de los motores En lo que respecta al peso de los equipos, el Shimano EP8 es el más ligero, con un peso declarado de 2.600 g. El siguiente es el Yamaha PW-X3, que inclina la balanza a 2.750 g. Y, finalmente, el Performance Line CX de Bosch coincide con el Brose Mag S, que pesa 2.900 g.

Personalización de aplicaciones y modos Cada uno de estos sistemas de motor viene con su propia aplicación de teléfono inteligente conectada a través de Bluetooth.

La funcionalidad de las aplicaciones difiere de una marca a otra, algunas ofrecen solo la personalización de los niveles de asistencia y otras van más allá al proporcionar una planificación y seguimiento detallados de la ruta con información sobre si la batería de la bicicleta tiene suficiente energía para completar el viaje en cualquier modo dado.

La aplicación E-Tube Project de Shimano permite la personalización del modo y puede convertir su teléfono inteligente en una pantalla de visualización de datos de la ruta en vivo.

La aplicación Mission Control de Specialized también se puede usar para ajustar los niveles de asistencia, pero va más allá con el registro de recorridos y Smart Control, donde la asistencia de la bicicleta se ajusta automáticamente mientras se conduce para garantizar que la batería no se agote.

Por su parte, la aplicación RideControl de Giant también se puede utilizar para planificar y registrar recorridos y ajustar la potencia del motor y la aplicación Bosch Flow (que es una de las múltiples aplicaciones de bicicletas eléctricas de Bosch, donde cada una es compatible con diferentes unidades principales y sistemas de motor) se puede usar para ajustar las salidas del motor y planificar y realizar un seguimiento de los recorridos.

Impresiones al rodar en bicicleta de montaña eléctrica Todas estas especificaciones, estadísticas y detalles no significan mucho si no se traducen en rendimiento en el camino.

Rodando con los cuatro sistemas de motor en los mismos senderos, se puede observar cómo se sienten en escenarios de la vida real, obteniendo así una impresión más precisa de su rendimiento.

Es interesante sentir la entrega de potencia y lo fácil que es controlarla. Esto es muy importante cuando se está abordando un ascenso técnico. Lo ruidosos que son los motores puede ser un gran problema para algunos ciclistas, por lo que las bicicletas más silenciosas suelen ser las preferidas.

Otros factores, como la facilidad de uso, la selección de modo y cómo es vivir con cada sistema, también son clave para tener una bicicleta eléctrica.

¿Qué motor de ebike se siente más potente? El Bosch se siente como el motor más potente en el camino, especialmente en sus modos eMTB y turbo. La potencia que proporciona es adictiva, constante y se siente como si entendiera las acciones de pedaleo del ciclista con total coordinación. Cuanto más se pedalea, más funciona el motor. El soporte no disminuye (si las velocidades permanecen por debajo del límite de corte de energía) con aumentos en la cadencia o la potencia. Abordar los ascensos es una experiencia verdaderamente placentera, donde un ciclista puede navegar a una velocidad más baja y hacer un esfuerzo significativamente menor o pedalear con vigor, gastando más energía pero llegando a la cima mucho, mucho más rápido.

Por el contrario, el Shimano EP8 se siente como si tuviera menos potencia que el Bosch en su modo de impulso máximo. A veces se puede notar como si se detuviera la potencia, especialmente cuando se pedalea con más fuerza en ascensos más empinados o más rápidos. Esto puede ser un poco frustrante cuando se espera que la asistencia respalde el esfuerzo que está poniendo en los pedales. Eso no quiere decir que el motor sea lento o tenga poca potencia, pero aprovecharlo al máximo requiere cadencias de pedaleo más bajas en comparación con el motor Bosch. A cadencias más bajas, tiene más potencia y asistencia, pero a medida que el ciclista pedalea más rápido o con más fuerza, reduce su asistencia, lo que le hace un poco raro.

Podría decirse que el motor Brose tiene una franja de ayuda óptima en cada lado, de la cual la potencia puede sentirse un poco baja. En esta franja se parece mucho al Bosch en términos de potencia a pesar de que sus cifras principales son supuestamente más altas. Cada golpe de pedal, especialmente en cadencias más bajas, está armonizado y aumentado por el motor, donde más fuerza del ciclista equivale a un impulso satisfactorio en la asistencia. A diferencia del Bosch, que continúa brindando asistencia hasta el límite, su potencia se reduce hacia el extremo superior de manera similar al Shimano EP8. La franja de asistencia de Brose se ha ajustado para que se sienta muy natural, aunque si fuera un poco más amplia no estaría mal.

En términos de potencia, el motor Yamaha se ubica entre el Shimano y el Brose, con mucho apoyo en cadencias más bajas, y esto permanece constante a medida que el ciclista pedalea más fuerte. Comparado con el Shimano EP8, no se agota tan rápido, pero no iguala la asistencia continua del sistema Bosch. En ruta, esto hace que se sienta enérgico y con muchas ganas de avanzar, pero esto no siempre es bueno cuando puede ser muy fácil hacer patinar la rueda trasera.

¿Qué motor se siente más fácil de controlar? Comenzando desde parado, Yamaha puede sentirse brutal en su entrega de potencia, ya que tiende a querer despegar rápidamente. La falta de progresividad puede hacer que se sienta torpe, donde controlar el patinaje de las ruedas en subidas más empinadas o más técnicas es complicado.

La entrega de energía de Brose es mucho más suave y progresiva en el arranque. Eso significa que se pueden hacer golpes de pedal más fuertes sin patinar las ruedas. Esto le da al motor Brose una sensación más natural donde las pedaladas del raider se combinan a la perfección en lugar de convertirse en sensaciones de encendido y apagado del motor con cada pedalada.

El EP8 de Shimano tiene una sensación de naturalidad similar cuando ya se está rodando, principalmente, debido a la menor ayuda a altas revoluciones. Arrancar en modo turbo en ascensos más empinados o retorcidos puede ser más complicado, ya que el motor intenta brindar mucha asistencia muy rápidamente. Si no se tiene cuidado con la fuerza con la que se pedalea, o si no se está listo para que comience la asistencia, es posible que las ruedas patinen, lo que dificultará el control de la bicicleta.

La entrega de potencia de Bosch es progresiva a pesar de que se siente como el motor más poderoso en los senderos. El aumento de potencia disminuye y se adapta a la fuerza con la que pedalea el ciclista independientemente del modo. Esto hace que los arranques difíciles en secciones empinadas o técnicas sean relativamente fáciles. El Bosch no necesita golpes fuertes de pedal para brindar asistencia donde las suaves pedaladas hacen girar la rueda trasera lentamente pero con mucho par. Se comporta de la misma manera que lo hace una caja de cambios de rango bajo en un vehículo todoterreno, mejorando enormemente la tracción y el control.

Los cuatro motores cuentan con sobrerrégimen, donde la asistencia del motor continúa durante un período breve después de que el ciclista deja de pedalear, pero la cantidad y la duración que brindan difieren.

El Yamaha, fiel a su estilo, es el más rápido en cortar en las subidas. Esto puede hacer que abordar tramos cuesta arriba complicados sea más difícil que los sistemas con un mayor sobrerrégimen porque se depende más de la fuerza humana para mantener la bicicleta en movimiento.

El corte de Brose es el más gradual en términos de sensación, reduciendo la potencia en lugar de detenerla abruptamente. Esto hace que sea fácil de predecir y controlar.

El motor Bosch también reduce su potencia en lugar de detenerlo instantáneamente. Esto hace que sea mucho más fácil ajustar la sincronización del pedal en secciones rocosas o subir un escalón brevemente sin quedarse sin ayuda.

El Shimano EP8 corta rápidamente la potencia al final de su período de sobrerrégimen, en lugar de disminuir. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, la duración de su exceso suele ser suficiente para mantener la asistencia del motor cuando se necesita.

¿Qué factores afectan al consumo final? Una amplia gama de factores afectan la eficiencia con la que un motor utiliza la energía de la batería, incluido el peso de la bicicleta y del ciclista, el compuesto y el grosor de la carcasa del neumático (las carcasas más gruesas o los compuestos más pegajosos requieren más potencia para superar la resistencia a la rodadura), las condiciones del sendero, la temperatura y el clima, etc.

¿Son ruidosos los motores? Factores como el material, el diseño del cuadro, la ubicación del motor y la batería juegan un papel importante en el ruido de los motores de las bicicletas eléctricas. Ese ruido puede ser generado por el funcionamiento del motor, por golpear con baches o la propia inercia del motor es otro factor.

El tipo de ruido afectará a diferentes personas de diferentes maneras. Algunos motores gimen, algunos chirrían, mientras que otros zumban. Cuando ruedan cuesta abajo, pueden hacer ruidos sordos y traquetear.

En las subidas, los motores Shimano y Yamaha tienen los gemidos más audibles que fluctúan con las pedaladas. El sonido que hacen no es particularmente fuerte, pero la variación en el tono, puede hacer que estos dos motores suenen más fuerte de lo que es deseable.

El Bosch hace un sonido de lloriqueo más constante con un tono más alto que los Shimano y Yamaha. Este sonido hace que sea más fácil desconectarlo de la cabeza pero podría decirse que es un poco más fuerte.

El motor Brose tiene un gemido más bajo que, al igual que el Bosch, es constante. También es bastante ruidoso, pero debido al tono más constante, es mucho más fácil de ignorar.

En los descensos, el Specialized es el motor más silencioso. No se emitieron traqueteos, golpes ni golpes sordos, ya que la rueda libre interna se activa o desactiva.

El motor Bosch tiene un ruido sordo y definido cuando rueda libremente cuesta abajo sobre terreno accidentado y podría decirse que es más ruidoso que el Brose.

La unidad Yamaha tiene un golpeteo de tono más alto. Esto es más notable que el Bosch, principalmente gracias a su tono, pero también se puede sentir a través de los pedales.

El Shimano es el más ruidoso. Este ruido se genera a partir de la activación y desactivación de la rueda libre del propio motor y se puede replicar fuera de la bicicleta moviendo las bielas hacia adelante y hacia atrás rápidamente. El ruido se puede sentir a través de los pedales de la bicicleta, pero una vez la persona se acostumbra, es posible obviarlo con relativa facilidad.

¿Cuáles son los mejores motores eléctricos para bicicleta de montaña? Uno de los mejores motores se encuentra entre el Shimano EP8 y Bosch Performance Line CX porque ambos motores ofrecen mucha potencia y poco consumo para ese nivel de potencia.

Aunque el motor y la batería de una bicicleta eléctrica son componentes clave e influyen seriamente en la forma de disfrutar de una bicicleta, el diseño de la suspensión, la geometría del cuadro y las piezas instaladas en ella también son consideraciones muy importantes.

Es posible tener el motor más potente, eficiente y progresivo del mundo, pero eso es inútil si está instalado en una bicicleta que está comprometida en otras áreas.

Como consumidor, si se desea un motor Brose o Yamaha, está limitado a una cantidad menor de modelos de bicicletas que pueden o no satisfacer sus necesidades en comparación con sus contrincantes de Shimano o Bosch que están instalados en una mayor cantidad de marcas.

En un mundo perfecto, habría que combinar la asistencia natural del Brose, el consumo de Shimano y la potencia absoluta del Bosch.