¿Cómo funciona el bótox y el ácido hialurónico para el envejecimiento? Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 16:37 h (CET)

A medida que empieza el proceso de envejecimiento, la estructura de la piel empieza a cambiar, reflejándose en su aspecto y textura. La disminución de los niveles de las sustancias naturales que dan una apariencia firme y joven acarrea la aparición de líneas finas y arrugas. No obstante, existen tratamientos antiedad que pueden ser aplicados a hombres y mujeres para revitalizar su apariencia.

Siloe es una clínica estética ubicada en Valladolid que aplica tratamientos innovadores y poco invasivos, buscando precios asequibles para todo el mundo. Entre sus procedimientos, destacan la aplicación de bótox y rellenos con ácido hialurónico, los cuales permiten sustituir las sustancias que el cuerpo deja de producir.

Acido hialurónico y bótox: los aliados perfectos para rejuvenecer sin pasar por quirófano Bótox es el nombre comercial que se le da a la toxina botulínica. Se trata de una neurotoxina obtenida de una bacteria que tiene múltiples aplicaciones en la medicina estética. Esta sustancia se inyecta en la piel produciendo el efecto de reducción de la movilidad muscular, paralizando el músculo parcialmente.

Gracias a esto, se consigue evitar la aparición de arrugas derivadas del movimiento repetitivo del mismo. Por lo tanto, en la estética su uso está indicado para eliminar las arrugas dinámicas de expresión.

A diferencia de la toxina botulínica, el ácido hialurónico es una sustancia que el organismo produce de manera natural. Su función principal es retener líquido en los tejidos para mantener una buena hidratación.

Al presentarse un déficit en la hidratación en zonas como pómulos, labios, ojeras o surcos nasogenianos, empiezan a aparecer arrugas estáticas y flacidez en las mismas. Los tratamientos estéticos con ácido hialurónico pretenden resolver la pérdida de esta sustancia producida con el paso de los años, consiguiendo recuperar volumen e hidratar las zonas en las que se infiltra.

Siloe ofrece tratamientos para el envejecimiento a precios accesibles El sector estético se ha caracterizado por la exclusividad y el acceso minoritario. No obstante, Siloe se centra en cambiar esa perspectiva apostando por valores contrarios para promover el acceso a los tratamientos estéticos. Por esta razón, ofrece precios ajustados en sus procedimientos, contribuyendo así al bienestar personal y a la satisfacción del cliente.

Entre sus tratamientos, incluyen la aplicación de bótox y ácido hialurónico, sustancias que dan solución de forma casi inmediata a los 3 principales signos del envejecimiento. Estos son arrugas, pérdida de volumen y flacidez.

Siloe es un centro estético acreditado por el Ministerio de Sanidad, cumpliendo con toda normativa. Además, cuentan con buenas instalaciones, un excelente equipo médico y, lo más importante, una larga experiencia en el sector.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.