El spray nasal eficiente para aliviar los síntomas de sinusitis Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 16:04 h (CET)

La sinusitis es un trastorno que inflama los senos paranasales y obstruye los conductos nasales. Esta afección produce dolor en el rostro, sensación de presión sobre la zona afectada, abundante flujo de moco, mayor propensión a toser y pérdida parcial temporal del sentido del olfato, pero puede aliviarse con el uso de un spray nasal sinusitis, .

Otros síntomas que puede generar la sinusitis son: dolor dental, fiebre, cansancio y dificultad para respirar. Utilizar el spray nasal adecuado para drenar la mucosidad acumulada en los senos nasales es la solución más efectiva para aliviar los síntomas de sinusitis.

¿Qué causa la sinusitis? En la mayoría de los casos, la sinusitis aguda suele ser consecuencia de un resfriado común viral. Esto se debe a que la mucosidad aumenta y se acumula en los senos paranasales a causa de la inflamación de los conductos nasales y paranasales. Es decir, los síntomas de la sinusitis son provocados por la imposibilidad de drenaje del moco desde los senos a la garganta (nasofaringe), algo que ocurre con normalidad cuando no se sufre de esta patología. Cuando los síntomas de un resfriado se prolongan durante más de 10 días, se considera sinusitis aguda. Si la sintomatología no remite en 3 meses, entonces se habla de sinusitis crónica. Pueden tenerse varios episodios de sinusitis (aguda o crónica) a lo largo de un mismo año.

¿Cómo tratar la sinusitis? El spray nasal adecuado Aunque la sinusitis es más frecuente entre los 20 y los 60 años, puede padecerse a cualquier edad. La sinusitis es una enfermedad que ocasiona síntomas muy molestos, pero salvo infrecuentes excepciones, no es grave. La fiebre alta (más de 39º C), la visión doble o el dolor muy intenso pueden indicar infección grave y hay que acudir al médico.

Una solución para las molestias de la sinusitis es el uso de Nasodren®, un spray nasal que drena la mucosidad retenida en los senos paranasales y la mucosa nasal aliviando los síntomas de la sinusitis desde la primera aplicación. Nasodren® es 100 % natural: únicamente contiene polvo liofilizado de extracto de tubérculos de cyclamen europaeum. Nasodren® está probado científicamente y está incluido en las guías de tratamiento de la sinusitis.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.