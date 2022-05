La usura de los créditos o tarjetas revolving y de los micropréstamos, por iMorosity Emprendedores de Hoy

La práctica que tiene como fin cobrar intereses excesivamente altos en los préstamos otorgados por las entidades financieras se conoce como usura. Esta práctica está supervisada por la ley del 23 de julio de 1908 en España.

iMorosity es una empresa especializada en ayudar a las personas a salir de los ficheros de morosos. Muchos de sus clientes han ganado demandas contra la usura de los créditos o tarjetas revolving. Gracias a este respaldo ofrecido por asesorías como iMorosity, las entidades bancarias han comenzado a reducir los intereses de muchos de los créditos para que no sean revolving.

¿Qué alternativas existen para no ser víctima de la usura en los créditos? Las personas tienen la opción de acceder a una variedad de ofertas de microcréditos online que, en un principio, parecen muy beneficiosas para el cliente, pero después se pueden convertir en un inconveniente significativo por los elevados intereses que se generan. Como consecuencia, los clientes entran en los ficheros de morosidad porque no pueden cumplir con las obligaciones financieras que las entidades bancarias establecieron para acceder a un micropréstamo.

Para encontrar una solución óptima en estos casos, iMorosity se encarga de solicitar información de los ficheros de morosidad sin coste alguno, para que todas las personas interesadas puedan comprobar lo antes posible si está incluido o no en estos ficheros. Si se detecta que una persona está afectada por esta usura, iMorosity establecerá un plan de acción para orientar al cliente y ayudarle a resolver su situación cuanto antes.

La misión de iMorosity iMorosity tiene como objetivo principal solucionar la situación en los ficheros morosos de particulares y empresas.

La solicitud de estos ficheros no genera costes para los particulares. Solo se requiere una firma digital, adjuntar una foto delantera y otra posterior del DNI, y en pocos días, los profesionales de iMorosity se encargarán de contactar con el cliente para buscar mecanismos que le permitan salir del fichero de morosidad, incluso sin tener que pagar la deuda de manera inmediata.

Definitivamente, iMorosity es la empresa que trabaja por evitar el cobro injusto de los créditos otorgados por las entidades financieras, y en proporcionar información sobre los ficheros de morosos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF, de manera oportuna, sin coste para los usuarios particulares y con una atención personalizada.



