AMM Aerografía diseña zapatillas personalizadas para plasmar la identidad de quien las lleve Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 12:48 h (CET)

El calzado es un elemento esencial en la vestimenta de una persona, ya que ejerce una dualidad que acopla lo funcional con lo estético. En ese sentido, contar con zapatillas personalizadas permite mostrar la autenticidad y el estilo en piezas exclusivas que, si son bien cuidadas, pueden tener una larga vida útil y servir de recuerdo cuando cumplan su ciclo vital.

Entre las iniciativas enfocadas en la creación y desarrollo de la personalización de zapatillas se encuentra AMM Aerografía, una compañía que dispone de diseños preexistentes en su tienda online y la opción de creación desde cero, en la que sus usuarios tienen total autonomía.

Zapatillas personalizadas para destacar en bodas o para regalar Las zapatillas son cada vez más aceptadas en eventos selectos como bodas, por lo que llevar deportivas con diseños exclusivos puede favorecer conversaciones en torno a ello y la facilidad de poder bailar durante muchas horas sin notar el cansancio que suele generar un calzado más elegante. En ese sentido, las zapatillas también pueden ser un gran regalo de bodas, pues pueden realizarse diseños que representen la identidad y preferencias de cada novio, convirtiéndose así en un obsequio original que no pasará desapercibido.

Las zapatillas son un excelente regalo, también, para profesores en el fin de curso, ya que se puede plasmar la asignatura o el estilo de la persona. Por ejemplo, un profesor de matemáticas puede recibir zapatillas con diseños alusivos a operaciones de álgebra, factorización o cualquier alusión a su experticia. Asimismo, un profesor de historia puede recibir zapatillas que aludan a eventos históricos importantes e, incluso, un educador de arte puede recibir zapatillas con diseños que representan el Museo del Prado o cuadros importantes de artistas reconocidos o estimados por el pedagogo.

Zapatillas con diseños exclusivos y de alta calidad AMM Aerografía crea diseños para zapatillas de diversas marcas, como Converse y Victoria. Ya sea la serie o película preferida, el cantante predilecto o el videojuego de moda, en esta compañía se encargan de plasmar dichos gustos mediante imágenes de alta calidad a todo color.El plazo de entrega no supera las 48 horas y cada producto pasa previamente por un control de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Esta compañía integra en su sitio web una plataforma que permite añadir imágenes y textos al gusto del usuario para que sean colocadas en los exteriores derecho e izquierdo y los interiores derecho e izquierdo de la zapatilla. Las tallas disponibles van de la 36 a la 44 y hacen envíos a toda España desde el taller físico de esta empresa que se encuentra en Villafranca del Penedés, Barcelona. Asimismo, realizan personalización de camisetas, chaquetas, gorras, tazas, polos, cojines y más elementos.

En definitiva, las zapatillas personalizadas están llenas de creatividad y permiten obsequiar regalos memorables que causen un impacto positivo y afiancen la relación de cercanía entre quien regala y quien recibe.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.