Lifan sobre por qué desplazarse con una scooter Lifan E4

jueves, 19 de mayo de 2022, 11:33 h (CET)

La movilidad eléctrica ha llegado para quedarse, pues se ha convertido en una solución para desplazarse de un lugar a otro de una forma más práctica y rápida.

Existen varios tipos de medios de transporte eléctricos, entre los cuales destacan las scooters, unos vehículos motorizados de dos ruedas ideales para trasladarse por la ciudad. De hecho, las personas los están utilizando para hacer todo tipo de recorridos, como ir al trabajo, hacer compras, pasear, etc. La razón es que, además de que evitan los atascos propios de las ciudades, son elegantes y cómodos para ir a cualquier sitio. En ese sentido, pensando en las necesidades de los ciudadanos, la empresa Lifan importa este tipo de productos, como el modelo Lifan E4 con un motor de 3.000 W.

Características de las scooters Lifan E4 de motor de 3.000 W La scooter Lifan E4 de 3.000W ofrece características singulares que hacen que muchas personas lo prefieran como, por ejemplo, su dinamismo, ligereza y agilidad: tres aspectos que lo convierten en un vehículo idóneo para moverse en entornos urbanos.

Otra de las cualidades de la Lifan E4 es que es silenciosa, por lo que contribuye a evitar la contaminación acústica que tanto puede afectar la salud de los seres humanos. Sumado a eso, produce 0 emisiones de CO2, lo cual significa que es ecológica e ideal para preservar el medioambiente.

Esta scooter está dotada de baterías de iones de litio Greenway y celdas LG que permiten obtener un alto rendimiento y autonomía. Asimismo, la característica más destacable de Lifan E4 es que es cómoda, gracias a que posee un sillín extra cómodo de 780 mm de altura. Adicionalmente, trae un amplio compartimiento de sillín que permite colocar una batería extra, un gancho de bolsa, una toma USB integrada en el escudo frontal, faro delantero e indicadores de dirección con tecnología LED y sistema de frenado de disco.

Otro de los motivos que llevan a los usuarios a elegir a este modelo de scooter es su diseño moderno, pero a la vez elegante y sofisticado. Está disponible en dos colores para que cada cliente elija el que más le agrade: gris grafito con detalles azul eléctrico y blanco.

¿Cuáles son las ventajas de movilizarse en una scooter eléctrica? Tener una scooter eléctrica tiene muchos beneficios. Uno de los principales es la comodidad y la funcionalidad para moverse por la ciudad. Además, con este tipo de vehículos es posible ahorrar combustible.

Quienes se enfocan en cuidar el planeta, no dudan en optar por un medio de transporte de movilidad eléctrica, ya que reducen significativamente la contaminación.

Los interesados en saber más sobre el scooter Lifan E4 deben acceder a la página web de Lifan donde ofrecen todos los detalles. En el portal, hay también una opción para todos aquellos que deseen reservar una prueba de conducción.



