Cómo instalar un punto de recarga de vehículo eléctrico en parkings comunitarios Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El auge de los vehículos eléctricos ha llegado para quedarse. En España, la matriculación de estos transportes subió un 37,76 % en 2021.

Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), los coches eléctricos siguen ganando cuota de mercado en todo el territorio. Esta mayor presencia del vehículo eléctrico genera una serie de cambios en el entorno que no solo tienen que ver con la calidad del aire. Los servicios técnicos y de recarga se hacen cada vez más necesarios en gasolineras o talleres, pero también en los parkings comunitarios. En este contexto, EVMOBE ofrece la instalación de puntos de recarga adaptados a las necesidades de cada cliente.

Cómo instalar un punto de recarga de vehículo eléctrico en parkings comunitarios Cuando el parking comunitario no tiene preinstalaciones para colocar puntos de recarga, el propietario del vehículo debe gestionarlo por su cuenta. El primer paso es informar a la asociación de propietarios sobre la decisión. Desde el 2009 y según la Ley de Propiedad Horizontal vigente, no hace falta obtener ningún tipo de permiso especial.

Lo siguiente es colocar la instalación según lo recomendado en la guía ITC-BT-52 de la Red Eléctrica de España para conexiones de baja tensión. En ese documento, están detallados los elementos que deben incluirse para garantizar un punto de recarga seguro. Por último, queda instalar el contador directo o conectarlo al contador del inmueble del propietario del coche.

Instalar un contador directamente en el punto de carga es necesario cuando la plaza que usa el coche no aparece como parte del inmueble del propietario. En caso contrario, las leyes vigentes autorizan tender un cable desde el contador de la vivienda hasta la plaza del parking comunitario. Una tercera alternativa es conectar el punto al suministro eléctrico de esta área común e instalar un contador secundario. Para ello, sí es necesaria una autorización escrita de los vecinos.

En los parkings comunitarios, hay una creciente necesidad de los puntos de recarga Según la firma EVMOBE, especializada en soluciones de carga para todo tipo de vehículos eléctricos, esto es el futuro. Describen la sustitución del coche de combustible por el eléctrico como un paso fundamental en el intento de las ciudades por reducir la contaminación ambiental.

Capitales como Madrid o Barcelona están apostando por la movilidad sostenible, estimulando el uso de coches no contaminantes para disminuir la huella de carbono. Esto quiere decir que muy pronto el coche eléctrico se va a convertir en el tipo de vehículo habitual para movilizarse dentro de las ciudades.

En esa línea, los parkings comunitarios deberán contar con instalaciones para recargas de vehículos eléctricos, con el fin de facilitar a los vecinos esta transición energética. EVMOBE asegura que los proyectos desarrollados de manera comunitaria salen mucho más económicos que las instalaciones individuales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.