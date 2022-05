Programas formativos de CMR Bolsa para futuros traders que deseen obtener todo el conocimiento del mercado Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 16:45 h (CET)

Permitiendo adquirir un ingreso extra que funcione como respaldo ante una posible crisis, el interés de ciudadanos comunes por invertir en el mercado bursátil se debe al continuo vaivén con el que se ha movido la economía mundial en la última década.

Este mercado se encontraba limitado a los grandes capitales individuales y corporativos, pero gracias a las fluctuaciones derivadas de los cambios acelerados en la geopolítica actual, sus puertas se han abierto a inversionistas pequeños con capitales reducidos.

Desafortunadamente, esta apertura no ha estado articulada a un ejercicio de capacitación que le permitiera a los inversores noveles adquirir conocimientos básicos sobre el movimiento de los mercados, provocando la pérdida de su capital en un periodo corto de tiempo. Según CMR Bolsa, los tutoriales o formaciones gratuitas en línea no son suficientes para entender en detalle las cualidades del mercado bursátil, ni para convertirse en un trader destacado, por lo que ha diseñado varios programas formativos que permitan aprender tradingde una manera sencilla y práctica.

¿Cuáles son los principales errores de inversores primerizos? El principal error que comenten los traders es el de no entender el concepto de precio. Popularmente, el precio se define como un valor que señala el punto exacto en donde se encuentra una cotización y se mueve al alza o a la baja si existe algún tipo de presión compradora o vendedora. Para los expertos, esta definición se queda corta, sobre todo, porque no contempla las variables derivadas de los comportamientos de dos grupos importantes dentro de esta ecuación: la masa de inversores y los profesionales de tradición. Estos últimos, cuentan con el capital necesario para movilizar los valores del precio y generan una especulación que impulsa a los inversores de masa a tomar decisiones que los pueden perjudicar gravemente.

Programas de formación para trading Por esta razón, CMR Bolsa ha diseñado un programa formativo conocido como Mentoría PEV dirigido a principiantes, iniciados o avanzados, con el cual busca ofrecer herramientas para entender las estructuras y movimientos de los mercados, desde el análisis de cada uno de los conceptos.

Con el conocimiento adquirido, esta escuela de formación espera que los traders obtengan ingresos por diferencia, ya sea en intradia o en otros plazos. CMR Bolsa también cuenta con un espacio de tutorías personalizadas y tutorías individuales, donde se evalúan en tiempo real las opciones operativas de los mercados desde las fluctuaciones del SP 500, las divisas y las criptomonedas.

Con estos programas de formación, CMR Bolsa espera que traders principiantes y avanzados entiendan las características del mercado, operen en diferentes mercados ya sea futuros, divisas, cryptos o acciones y se beneficien de las diferencias resultantes de una decisión efectiva frente al capital que invierten en bolsa.



