Innovación Capilar, una de las clínicas de referencia de injerto capilar en Madrid

La pérdida de cabello se establece como una de las preocupaciones más comunes, tanto de hombres como de mujeres.

La respuesta no es igual en todos los casos, pero cada vez hay menos que acepten este cambio en su imagen, -que pone años y no gusta- y no dejan que su nueva imagen afecte a su autoestima, recurriendo a tratamientos estéticos personalizados para revertir esta situación y recuperar el pelo.

Quienes recurren a estos procedimientos en su mayoría son hombres y, para ello, buscan un centro especializado que les permita recuperar el pelo perdido o revertir la calvicie, si ha avanzado, a través de técnicas de injerto capilar Madrid. En Innovación Capilar son pioneros en técnicas avanzadas de trasplante capilar y ofrecen tratamientos personalizados que garantizan la reaparición del pelo tanto en hombres como también en mujeres.

Tratamientos avanzados con técnica FUE Esta clínica está especializada en diversas técnicas de tratamiento capilar en la ciudad de Madrid, obteniendo resultados que han sido de gran satisfacción para sus pacientes. Una de las técnicas se llama Follicular Unit Extract, también conocida como FUE, que consiste en la extracción individual de folículos y es considerada como una variante quirúrgica de la técnica de microtrasplante folicular, con sus variantes Zafiro y HDI, que permite personalizar cada tratamiento y perfeccionar los resultados. Para el equipo de especialistas, esta técnica es una de las más avanzadas que existen en este ámbito, por ello, es una de las más solicitadas por quienes acuden a recibir el tratamiento.

Una clínica referente en el tratamiento capilar Innovación Capilar es un centro especializado en tratamientos capilares que cuenta con un equipo de profesionales experimentados, con amplia trayectoria y capacitados para la aplicación de todos los procedimientos con resultados garantizados. Quienes acuden a este centro manifiestan haber recibido una atención personalizada de alto nivel, tanto en el control previo, como durante el tratamiento y después de este.

Gracias al prestigio que este centro ha adquirido, muchos pacientes vienen desde otras regiones del país para someterse a sus procedimientos y, para ellos, se han dispuesto cómodas instalaciones para facilitar su estancia mientras dure el tratamiento, cuidando cada detalle para garantizar su satisfacción. Tratan todo tipo de alopecias en hombres y mujeres, ofreciéndoles la solución que sea de mayor beneficio de acuerdo a su condición, tanto si se necesita realizar un tratamiento para recuperar el pelo sin cirugía o la mejor opción para realizar un injerto capilar en Madrid.

Para cualquier información que se necesite, lo estudian y asesoran a los pacientes interesados de forma personalizada. A través de su página web, tienen los números de contacto, el correo electrónico y un formulario para realizar cualquier solicitud.