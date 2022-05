La rinoplastia ultrasónica, un avance médico que está disponible en Valladolid y Santander Emprendedores de Hoy

Una cirugía de nariz con recuperación temprana, mínima inflamación y excelentes resultados es la última tendencia para embellecer y mejorar esta zona tan importante del rostro.

Se trata de la rinoplastia ultrasónica en Valladolid y Santander que ofrece el Dr. Pérez Villar, cirujano maxilofacial y experto en esta técnica que cada vez tiene más demanda en España y en todo el mundo.

“Inspirado por los casos de cirugía estética y reconstructiva que atendíamos durante la residencia médica en Cirugía Maxilofacial en el Hospital Universitario Río Hortega, de Valladolid, busqué incesantemente, profundizar mis estudios en el arte de la rinoplastia”, comenta el especialista.

Este profesional fue becado por la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial y se formó con grandes maestros de la cirugía estética facial y rinoplastia del mundo como los profesores Tomás, Lucas y Jose Antonio Patrocinio en Uberlandia, Brasil; el profesor Mommaerts, del European Face Centre, en Bruselas; V. Ilankovan, de la Wentworth Clinic, Reino Unido; Héctor Marín, de la Clínica Rinofast, en, México, y otros eminentes médicos.

¿Cuáles son los beneficios de la rinoplastia ultrasónica? El objetivo de la cirugía de nariz no es solamente mejorar la estética de la misma. Una intervención de este tipo también se realiza para adecuar su parte funcional, para resolver problemas como desviaciones, malformaciones congénitas como el paladar hendido, extraer la giba ósea y restaurar deformaciones o fracturas. Por tales razones, esta intervención es una de las más demandadas en el área facial.

Cuando se practica una rinoplastia ultrasónica los riesgos se reducen, gracias a que su técnica es menos invasiva que la tradicional. El sangrado nasal, el entumecimiento de la zona, la inflamación, los hematomas, incluso la necesidad de una segunda intervención, se minimizan gracias a la máxima precisión que aporta el instrumental ultrasónico.

En esta innovadora cirugía nasal, se utiliza un bisturí piezoeléctrico que emite vibraciones ultrasónicas, las cuales permiten cortar y dar forma al hueso con precisión y seguridad, minimizando el sangrado y sin herir la piel. Además, el bisturí no lesiona músculos, cartílagos, vasos sanguíneos ni mucosas.

En conclusión, esta ejecución conlleva una recuperación mejor, ya que disminuye la probabilidad de sufrir edemas o hematomas poscirugía.

Avance tecnológico que aporta bienestar y comodidad Ha quedado atrás el escoplo quirúrgico de la intervención, una pequeña cuchilla que sirve para cortar hueso, junto con un martillo, para dar paso a la tecnología ultrasónica, cuya aplicación puede ocupar mayor tiempo que la cirugía tradicional, pero genera mejores resultados. Además, con la nueva técnica no es necesario el uso de tapones nasales que se colocan después de una cirugía tradicional.

La reserva para ir a consulta con el Dr. Pérez Villar, en Valladolid y Santander, puede realizarse a través de su página web. Una atención personalizada, sin esperas y con resultados que superarán las expectativas, están disponibles para quienes buscan embellecer su nariz o corregir su funcionalidad, con una técnica puntera en manos de un excelente profesional.



