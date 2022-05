Avance científico de oncothermia/nanothermia en el cáncer por Cellumed Clinic Emprendedores de Hoy

Una nueva ventana de esperanza hacia la plena recuperación de pacientes con cáncer se abrió desde la Costa del Sol, en Marbella, para quienes acuden a Cellumed Clinic, al introducir la nanothermia hace algunos años en España desde su área oncológica integrativa, con la intención de complementar los tratamientos tradicionales con las más avanzadas técnicas y dar una alternativa de terapia a pacientes que no podrían tratar sus tumores de la forma convencional.

Nanothermia, también llamada oncothermia, es un tratamiento aplicable a tumores sólidos y localizados, que no produce efectos secundarios. Cellumed Clinic también cuenta en sus amplias instalaciones de hospital de día, con la hipertermia de cuerpo completo para tumores diseminados o metastásicos. Para ello el equipo oncológico se aplicó en estudiar las publicaciones científicas y el avance de esta tecnología en otros países, como Alemania, donde ya hay implantados más de 154 equipos.

“Tratar al paciente y no al tumor” es una de las premisas fundamentales del equipo médico de Cellumed Clinic, que fue primeramente liderado por el Dr. José Luís García Puche, oncólogo con 45 años de experiencia, y hoy día por el conocido oncólogo y radioterapeuta Dr. Álvaro Flores, así como otros médicos que integran el equipo oncológico (neurocirujano, cirujano oncológico, oncopatólogos…). Ese enfoque médico-holístico permite que cada persona reciba un tratamiento no tóxico, adaptado a sus necesidades, en un ambiente terapéutico ideal.

Ataque selectivo a las células malignas En publicaciones científicas, recopiladas al día de hoy en 29 tomos, se especifica la característica principal de nanothermia, la selección celular. Los estudios se enfocan en tumores tratados en diferentes fases, en combinación con quimioterapia e inmunoterapia, radioterapia y otras técnicas que se usan en la actualidad (vitamina C intravenosa, entre otras), demostrando un excelente resultado de las expectativas, al comparar con tumores tratados solo con la terapia convencional. Muchos tumores difíciles de tratar alcanzan un 251 % de mejores resultados. Los estudios muestran muchas publicaciones con remisión completa en tumores, así como otros con una considerable mejora de la calidad y prolongación de la vida, incluso en pacientes de peor pronóstico. Nanothermia como monoterapia solo se usa cuando el paciente es resistente a la terapia tradicional.

Publicaciones confirman la apoptosis (la muerte natural inmunogénica) que el tratamiento causa en las células cancerosas sin generar toxicidad para el organismo.

La modulación del campo eléctrico de nanothermia descubre el comportamiento irregular de las células, mediante un sistema fractal. De esta manera, la radiofrecuencia que emite combate eficazmente las células cancerígenas, sin afectar las sanas. Este método fue creado por el científico húngaro Andras Zsasz, hace más de 25 años. En un vídeo explicativo de su tratamiento, difundido en la página web de Cellumed Clinic, el doctor destaca que la energía circula y va penetrando, en dosis progresivas, para generar un choque de iones positivos y negativos en el interior del tumor, aumentando el calor solo en interior nanoscópico de las células cancerosas, lo que produce su autodestrucción.

La capacidad selectiva de la nanothermia favorece la posibilidad de tratar áreas muy delicadas o pequeñas, donde es imposible aplicar radioterapia. Más de 250.000 pacientes reciben este tratamiento cada año, en unos 450 centros de salud de todo el mundo. En España, Cellumed Clinic ha sido el centro pionero en aplicar la técnica y es la responsable de su expansión como central de referencia de oncotherm. Recibió el Premio Nacional como clínica oncológica por su gran labor en la introducción y expansión de esta técnica, contando con las mejores instalaciones y el equipo médico más experto en esta área.

¿Cuáles son las diferencias entre la nanothermia y la hipertermia? La nanothermia puede catalogarse como la evolución de la hipertermia, basada en el rastreo selectivo. Al aplicar energía modulada, sin exceso de temperatura, ocurre la muerte celular programada. Ante este hecho, el sistema inmunológico del paciente reaccionará en contra de las células tratadas y eliminará la actividad cancerígena incluso en otras partes distantes del tumor, lo que contribuye a evitar la ocurrencia de metástasis.

La disminución del dolor en el paciente es otra de las ventajas del tratamiento, así como la activación del gen supresor tumoral P53.

Cada día, más personas acuden a Cellumed Clinic como el equipo más experimentado en esta tecnología, para iniciar su proceso integral de lucha contra una enfermedad cada vez más frecuente en el mundo. Al ingresar en la página web de la clínica, los interesados en recibir esta técnica vanguardista pueden solicitar una primera evaluación sin coste a distancia, como el inicio de un holístico e integrativo tratamiento muy esperanzador.



