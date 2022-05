La figura del mentor como clave del éxito en los emprendimientos digitales

Los negocios digitales dejaron de ser el futuro hace ya varios años para convertirse en una gran oportunidad en pleno siglo XXI.

Sin embargo, el hecho de que la opción de iniciar un negocio digital esté al alcance de millones de personas, no significa que sea fácil ni rápido. Es una realidad que en España, menos de la mitad de las empresas consigan sobrevivir a los cinco primeros años de vida.

En concreto, en 2017, apenas el 43 % de las compañías lo lograron y de esas, el 98,49 % nunca llegarán a convertirse en medianas o grandes, según los datos del INE.

Y es que un negocio digital requiere de mucha perseverancia, estrategia, conocimiento del mercado y de buen producto. Pero, todo esto puede hacerse realmente complejo en los inicios o incluso en una etapa más avanzada del negocio, por lo que es muy necesaria la figura de alguien que guíe, oriente y aporte su experiencia.

Es por este motivo que cada vez más se hace indispensable contar con los beneficios de contratar un mentor de negocios que conozca la hoja de ruta a seguir, ayude a acelerar el proceso y ahorre el camino arduo que supone el aplicar el prueba error por uno mismo para conseguir un negocio digital sólido y rentable que permita obtener resultados positivos y un impacto real en el ecosistema digital actual.

Consciente de que lo más importante es la transformación del cliente, Sara Villén busca que sus clientes consigan una mejor facturación y crezcan en el número de clientes mes a mes. Las estrategias enseñadas apuntan a programas de alto valor impulsados con un sistema de atracción y conversión a través de contenido en redes sociales, sin necesidad de conocimientos previos acerca del marketing digital.

Sara Villén ofrece distintas alternativas para acceder a los servicios de consultoría y mentoría Son varias las alternativas que ofrece Sara Villén para contratar los servicios de consultoría y mentoría, siendo la combinación de one to one y grupal la más solicitada por sus clientes. Esta modalidad de mentoring híbrido combina lo mejor del aprendizaje y crecimiento en grupo, al mismo tiempo que ofrece los grandes beneficios de la personalización del one to one para adaptarse a las necesidades y recursos del cliente, tanto si es un proyecto que está empezando como si el negocio está en marcha y necesita un plan de acción para crecer y escalar.

Por último, las formaciones y conferencias que realiza Sara Villén están destinadas para brindar experiencias educativas individuales, grupales y para empresas tanto en modalidad online como a nivel presencial. La metodología es 100 % práctica y personalizada para cada cliente y sus necesidades, determinadas después de una sesión de valoración.

Amplia experiencia en el sector Los más de 15 años de experiencia que lleva Sara Villén en el área de desarrollo de negocios y el marketing, son una garantía para acceder a los servicios de mentoría y consultoría que buscan impulsar los negocios online. El objetivo es fomentar un impacto positivo de forma estratégica y conseguir rentabilidad, sin necesidad de renunciar a un estilo de vida libre.

Dentro de las mentorías, la especialista señala que lo más importante es combinar el compromiso, la constancia y la acción, ya que no existen atajos ni fórmulas mágicas para conseguir los objetivos. Por ende, Sara implementa estrategias más humanas para construir los pilares básicos de un negocio digital sólido y escalable como la propuesta de valor, el público objetivo, la visibilidad y el sistema de ventas.

Como consecuencia, los clientes podrán acelerar el crecimiento de su negocio mientras aplican estrategias que se adapten a los recursos y objetivos planteados. Asimismo, experimentan una sensación de claridad y foco en su negocio, ya que sienten la confianza de avanzar en la dirección correcta.

La mayoría de personas emprenden para conseguir la calidad de vida deseada, tener mayor libertad de gestionar mejor su tiempo para dedicarlo a su familia, a viajar o sus aficiones. Sin embargo, es imprescindible contar con el asesoramiento de una especialista para crecer hasta el nivel que uno desee alcanzar, siendo la trayectoria de Sara Villen una garantía para consolidar un negocio.