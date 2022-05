Préstamos hipotecarios privados de financiación alternativa a empresas, por BirdCapital Emprendedores de Hoy

martes, 17 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Son diversas las razones por las que un particular o empresa suele tener que recurrir a la solicitud de un préstamo, bien sea para afrontar otras deudas, solventar algún inconveniente o invertir en un nuevo proyecto. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las entidades financieras cuentan con estrictas normas y numerosos requisitos para otorgar recursos en forma de préstamo.

Como alternativa a esta situación, surgen las empresas de Financiación Alternativa que ofrecen financiamiento, como una opción razonable en comparación con las instituciones bancarias. BirdCapital es una empresa especializada en préstamos hipotecarios, de capital privado, que pone a disposición de los clientes un personal capacitado que ofrece un servicio eficiente y de calidad, para la satisfacción de quienes solicitan sus servicios. Su objetivo principal es ayudar al cliente durante sus dificultades económicas.

Auge de los créditos hipotecarios privados Empresas de todos los sectores pueden recurrir a las empresas de capital privado ante la imposibilidad de obtener financiamiento a través de las instituciones bancarias, siendo los préstamos con capital privado la alternativa para quienes no cuentan con todos los requisitos exigidos por una entidad financiera. En este sentido, se presenta como una hipoteca legal que se formaliza ante un notario con la respectiva tasación del inmueble. Tienen el aval de los entes correspondientes para participar como prestamistas, lo que los impulsa a cumplir con las disposiciones fijadas por los organismos.

De esta manera, están obligados a asumir la normativa estricta que les imponen, entre la que destaca la actualización permanentemente de los conocimientos en la materia, garantizando su constante evolución en el mercado hipotecario, con las alternativas que suponen las variaciones constantes en el área.

Ventajas de un crédito hipotecario privado En la actualidad, son muchas las empresas que recurren a ellos, porque solucionan problemas de liquidez en menor tiempo que las entidades bancarias y los requisitos exigibles son menos complicados. Los profesionales de BirdCapital analizan cada caso en particular, permitiendo al solicitante conocer de manera sencilla los parámetros del contrato que deberá firmar, e informan de todos los aspectos legales, así como de los riesgos y advertencias que conlleva todo préstamo hipotecario, tal como indican las entidades reguladoras.

Aquellas empresas que buscan financiación y poseen garantías hipotecarias que avalen la consecución de un crédito, y no tienen las puertas cerradas a la banca tradicional, tienen la posibilidad de recibir financiamiento a través de capital privado. Por lo tanto, ante la negativa de cualquier entidad financiera en facilitar el crédito que requiera un solicitante, las empresas hipotecarias de capital privado como BirdCapital se consolidan como una de las mejores alternativas inmediatas a las que recurrir.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.