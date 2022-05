Así es uno de los chupitos más divertidos de Espit Chupitos Madrid – Sol Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 15:26 h (CET)

Una excusa perfecta para reunirse con amigos, pasarlo bien y desinhibirse son los chupitos, que no pueden faltar en las noches de fiesta.

Además, estas bebidas ya forman parte del ADN de la vida nocturna de Madrid.

En particular, en Espit Chupitos Madrid – Sol, es posible acceder a una carta con más de 600 opciones y cada chupito incluye un show de luces, sonido y malabares. El lugar dispone de una sala a todo color donde es posible disfrutar de una multiculturalidad única. Por otra parte, el chupito Mónica Lewinski es considerado como el más divertido del local.

El chupito Mónica Lewinski de Espit Chupitos Madrid – Sol Espit Chupitos Madrid – Sol es un local ideal para iniciar una fiesta. La fama del lugar reside en su variedad de bebidas y en los shows que hacen que cada chupito sea único. A día de hoy, el más divertido de todos es el que han bautizado con el nombre de Mónica Lewinski.

Como es posible imaginar, se trata de un chupito inspirado en el escándalo sucedido en la Casa Blanca de Estados Unidos, cuando Bill Clinton era presidente. Para servir este chupito al cliente, se le vendan los ojos antes de probarlo.

En principio, esto es todo lo que se puede comentar. Es mejor no desvelar ni el contenido del chupito ni la puesta en escena, pero sí es posible asegurar que se trata del show que más llama la atención y más divierte a los clientes de Espit Chupitos Madrid – Sol.

Espit Chupitos Madrid – Sol es un lugar para pasar noches inolvidables El local está ubicado en la Calle Espoz y Mina 22 y pertenece al grupo de ocio nocturno Party Area Madrid. La chupitería se caracteriza por ser un escenario de noches inolvidables, en las que cada chupito es una fiesta con fuego, luces y música. Además, el equipo de Espit Chupitos Madrid – Sol ofrece un servicio atento con los clientes, para que todos puedan disfrutar de los juegos, la diversión, el espectáculo y las bebidas que se ofrecen en el lugar.

Los chupitos se adquieren desde los 3 € y también es posible comprar botellas que cuestan hasta 170 €. La carta está integrada por distintas variedades de whisky, ron, vodka, ginebra, tequila y licores de manzana, entre otras opciones.

Espit Chupitos Madrid – Sol es una de las mejores opciones nocturnas de la ciudad, donde es posible acceder a una gran variedad de chupitos y shows que conforman una experiencia inolvidable.



