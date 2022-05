Dejando Huella By Ana ofrece joyas personalizadas con la huella de una persona querida Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 15:18 h (CET)

Las joyas están en tendencia. Las hay de diferentes materiales y estilos para todos los gustos.

Dejando Huella By Ana es una tienda online que ha marcado la diferencia con la venta de joyas personalizadas, las cuales pueden contener la huella de una persona querida, hijos, padres, abuelos, hermanos, pareja, la mascota, etc., para llevarla a todos lados y tenerla como un recuerdo bonito. Este estilo se ha puesto muy de moda y es una buena opción para adquirir joyas maternales.

¿Por qué están causando furor las joyas personalizadas de Dejando Huella By Ana? Las joyas personalizadas de Dejando Huella By Ana están causando sensación, ya que para muchas personas, resulta muy emotivo llevar en un amuleto la huella de un ser querido. Entre las joyas emocionales más destacadas y solicitadas, se encuentran las medallas con huella dactilar, las cuales se pueden elaborar en plata de primera ley, plata chapada en oro 18 kilates u oro 18 kilates de bajo presupuesto. En la tienda, también disponen de cadenas que combinan a la perfección con las medallas. Además, se pueden colocar las iniciales de la persona en el reverso del colgante.

Estas prendas pueden resultar una excelente opción para regalar a cualquier persona en un día especial, sobre todo a las madres, dado que son joyas maternales con alto valor sentimental que representan un símbolo de amor. No solo se pueden adquirir cadenas con medallas, sino también otro tipo de artículos personalizados para hombres y caballeros como pulseras, llaveros, gemelos, pendientes y más.

Las joyas de Dejando Huella By Ana se elaboran a mano en talleres artesanos de joyería con más de 50 años de trayectoria en los que trabajan orfebres. Estos profesionales se encargan de complacer cada una de las peticiones de la clientela, cuidando cada detalle para que todo salga a la perfección y cumplir con las expectativas individuales.

¿Cómo se solicitan las joyas personalizadas? Las personas que así lo deseen pueden mandar a elaborar una joya personalizada con su propia huella dactilar o la de otros, así como también de la palma de la mano (palmetograma) y de la planta de los pies (pelmatograma).

Esto, por lo general, lo encargan los padres que quieren tener el recuerdo de las huellas de sus bebés.

Para hacer un encargo, se debe ingresar en la página web de la tienda y enviar un mensaje plasmando de lo que se desea. Después de concretar el pedido, la empresa enviará a domicilio un kit para que el cliente tome la huella dactilar en una pasta especial de joyería, que es similar a una plastilina, y que permite grabar todos los detalles de una huella, es decir, sus marcas, volúmenes y hasta la textura de la piel.

Después de que el cliente haga todo el procedimiento, la tienda se encarga de recoger el kit en la puerta de casa y se pone manos a la obra. Las entregas de los productos se hacen en un tiempo estimado de entre 1 a 5 semanas. Cabe destacar que el taller está en la ciudad de Madrid, pero comercializan sus joyas a nivel nacional.



