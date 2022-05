Lograr la ansiada libertad financiera es posible gracias a los consejos incluidos en El Método RICO

Aunque hacerla realidad puede ser difícil si no se cuenta con el conocimiento, la experiencia y la disciplina necesarios, la idea de vivir sin trabajar o no depender de un salario para sobrevivir económicamente puede resultar muy seductora.

Alcanzar la libertad financiera es una meta ambiciosa que requiere de formación, estrategia e inversión. Para ello, El Método RICO ofrece a través de su libro y un curso online de finanzas personales, la posibilidad de aprender a establecer prioridades, controlar los gastos y eliminar las deudas, conseguir ahorrar miles de euros extra e invertir para generar rentabilidad a largo plazo.

¿Es posible alcanzar la libertad financiera? Dominar las finanzas, invertir y lograr generar ingresos que permitan cubrir todas las necesidades económicas sin tener que trabajar es un proceso que implica un largo camino de aprendizaje. El mismo no se trata solo de generar rentas elevadas que posibiliten ahorrar dinero, sino también de lograr establecer un control de los desembolsos y desarrollar una planificación estratégica en torno a un sistema que no requiera presencia física y, a la vez, no agote la capacidad de producción.

En ese sentido, El Método RICO tiene como objetivo compartir conocimientos y experiencias para sacar provecho del dinero, por medio de una metodología que combina acciones y ejercicios concretos que explican detalladamente cómo lograrlo. De este modo, será posible aprender sistemas de ahorro, secretos de los ingresos pasivos y trucos para eliminar deudas, y así lograr adoptar la mentalidad adecuada que cimente las bases de la libertad financiera.

¿Cuáles son las principales ventajas de la libertad financiera? Este término surgió a principios de siglo en Estados Unidos y fue popularizado por el movimiento FIRE, cuyas siglas en inglés hacen referencia a “independencia financiera y jubilación temprana”. Por tanto, plantea la contradicción entre pasar un tercio de la vida trabajando y esperar a jubilarse para comenzar a disfrutar, sin estar atados a horarios ni rutinas. Así, realizar una inversión que genere un rendimiento constante y periódico, sin necesidad de dedicarle mucho tiempo, es el norte al que apuntan quienes buscan la libertad financiera.

De esta manera, el propósito es mejorar la calidad de vida, tener mayor autonomía y poder de decisión, dedicándose a proyectos personales que generen motivación y entusiasmo, además de reducir los niveles de estrés generados tanto por los problemas económicos, como por el desgaste propiciado en la atmósfera laboral.

Por ende, a través de El Método RICO, será posible gestionar de manera exitosa las finanzas personales, fijando objetivos y estrategias a largo plazo, los cuales permitirán identificar oportunidades de inversión rentables y sostenibles para alcanzar la libertad financiera.