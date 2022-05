Steel of Doom aconseja cómo tapar tatuajes en Barcelona Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 12:19 h (CET)

Hoy en día, la cobertura de tatuajes o cover up es una tendencia que ofrece grandes posibilidades para dar vida a un viejo tatuaje. Asimismo, sirve para tapar diseños mal realizados o que al cliente ya no le parecen atractivos.

Steel of Doom es un estudio que cuenta con profesionales expertos en tapar tatuajes en Barcelona, realizados por mala praxis o tatuadores con poca experiencia. Cuentan con más de 7 años de experiencia y un amplio abanico de estilos, que se adaptan a los gustos y preferencias de cada una de las personas que acuden a su establecimiento. Asimismo, siguen todas las medidas de seguridad e higiene, utilizando materiales de primera tanto en la tinta como el resto del equipamiento.

Motivos para tapar un tatuaje Existen diversas razones que pueden llevar a una persona tatuada a querer cubrir la marca en su piel, aunque principalmente suele ser por mala praxis o por tener un resultado no deseado. En cualquier caso, lo importante es dejar el trabajo en manos de profesionales, para no cometer el mismo error de llevar un tatuaje mal realizado.

Hacer un tatuaje desde cero requiere conocimiento, experiencia y una gran destreza para un resultado exitoso. En este sentido, cuando se trata de una cobertura, es necesario que el artista cumpla con estas características y analice con detenimiento el caso, brindando asesoría al cliente sobre qué tipo de diseño, colores y tamaño se adapta mejor a su solicitud.

Tapar un tatuaje en Barcelona A la hora de corregir un tatuaje, existen diferentes técnicas para hacerlo. La primera es eliminarlo directamente a través de varias sesiones de láser. Otra alternativa es tapar el tatuaje directamente con otro tatuaje, con un diseño específico que lo cubra por completo. Sin embargo, en muchas ocasiones el tatuaje original está demasiado saturado, por lo que no es posible hacer un cover up directamente. En estos casos, lo más recomendable según el equipo de Steel of Doom es someterse a algunas sesiones de láser para rebajar el dibujo. Una vez difuminado, es más sencillo tapar el tatuaje con otro diseño y el resultado es mucho mejor.

Sea cual sea la opción elegida, lo más importante es hacerlo de la mano de profesionales. Para ello, el equipo de Steel of Doom aconseja determinadas clínicas médicas de láser, en caso de ser necesario, y tatuadores expertos en tapar tatuajes en Barcelona. De esta forma, las personas podrán lucir exactamente el diseño deseado sin poner en riesgo su piel.



