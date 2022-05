Cómo puede ayudar el big data a las agencias inmobiliarias

En el sector comercial, la tecnología big data sirve para hacer un análisis de la clientela, lo que a su vez contribuye a tomar decisiones acertadas que permitan aumentar las ventas de un producto o servicio y lograr los objetivos empresariales. Esta tecnología se está popularizando cada vez más entre los diferentes mercados existentes. La función de la misma es almacenar y gestionar datos de cualquier índole.

Las agencias inmobiliarias se están sumando a esta tendencia por sus grandes ventajas. Empresas de todo el país aplauden esta metodología, entre ellas, La Casa Agency El Clot, una agencia inmobiliaria que cuenta con una amplia red de oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valladolid.

¿Cuáles son las razones para que las agencias inmobiliarias utilicen big data? Son muchas las razones por las que las agencias inmobiliarias deben apelar al big data. Una de las más relevantes es que, a través de esta herramienta, se puede saber qué buscan los clientes y, más importante, cuáles son las carencias de las empresas del sector inmueble, para suplirlas y tomar ventaja sobre la competencia, la cual es bastante numerosa en España.

La también llamada inteligencia de datos se está utilizando en las inmobiliarias para disminuir tanto como sea posible los riesgos en las operaciones comerciales y para mejorar los servicios. De esta manera, se pueden satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes, indiferentemente de si están interesados en vender un inmueble, comprarlo o alquilarlo.

El big data es un canal viable para saber en qué lugar y en qué momento preciso hay mayor demanda de inmuebles, un aspecto que permitirá sacarle ventaja a los competidores.

Tipos de big data y cuáles pueden utilizar las agencias inmobiliarias Existen varios tipos de big data. En primer lugar, están los datos estructurados, que pueden ser creados, provocados, dirigidos por transacciones, compilados y experimentales. Por otro lado, están los datos no estructurados. En esta categoría entran los capturados y los generados por usuarios. Finalmente, se encuentran los datos híbridos, que surgen de mercados emergentes, e-commerce, etc.

¿A qué big data apelan las agencias inmobiliarias? Las agencias inmobiliarias pueden apelar a cualquiera de los tipos de big data, como comenta el director de La Casa Agency en la sucursal de Barcelona del barrio de El Clot y Camp del Arpa, Jean Paul Chérigny. No obstante, no hace falta invertir mucho dinero, ya que en sus oficinas utilizan los datos no estructurados generados por los usuarios. En este punto, las redes sociales juegan un papel fundamental, ya que a través de ellas se pueden obtener estadísticas y saber las preferencias del público objetivo.

Las inmobiliarias que tienen página web pueden analizar el comportamiento de los prospectos. Para tal fin, es imprescindible la instalación de la herramienta Google Analytics.

Todos los mercados deben procurar sumarse a las nuevas tecnologías para evitar el estancamiento, el fracaso y la quiebra. El big data es un ejemplo de que los avances tecnológicos pueden ser de gran ayuda si se saben utilizar.