Joaquín Molpeceres repasa la carrera del deportista olímpico Álex Climent durante la pandemia

viernes, 13 de mayo de 2022, 11:11 h (CET)

Joaquín Molpeceres repasa la carrera del futuro deportista olímpico Álex Climent durante la pandemia del COVID-19 junto al equipo de Marina el Portet de Dénia.

Durante este mes de abril, Álex Climent acaba de asegurarse plaza en el equipo olímpico español de Fórmula Kite hasta 2023 tras su participación en el 51 Trofeo Princesa Sofía celebrado en Mallorca. Es que desde que se decretó en España la pandemia derivada por el COVID-19 en marzo de 2020, muchas cosas han sucedido alrededor del mundo del deporte y, más en concreto, alrededor del deporte de vela.

Joaquín Molpeceres reconoce que La Fórmula Kite ha llegado para revolucionar el mundo del kite surf. Esto se debe a que el uso de un foil permite navegar con apenas viento y a unas velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. “En Marina el Portet de Dénia estamos muy orgullosos de contar en el equipo con Álex Climent y Gisela Pulido que ya destacan en la categoría y que será Olímpica en París 2024. Contar con Gisela Pulido, leyenda del kite surf mundial, ha sido una gran alegría y una muy buena noticia durante estos años difíciles para el deporte. Ambos ya se preparan para lograr una medalla en esta modalidad en la cita francesa”, comenta Joaquín Molpeceres.

“Estamos muy orgullosos de contar en el equipo de Marina el Portet de Dénia con Álex Climent y Gisela Pulido que ya destacan en la categoría y que será Olímpica en París 2024. Sabíamos que este deporte sería olímpico en algún momento. Era cuestión de tiempo”, asegura Joaquín Molpeceres.

Este deporte es más que saltar y hacer piruetas. Comparte multitud de similitudes con las regatas que requieren otra disciplina. La velocidad es un aspecto primordial y los resultados se valoran en función del tiempo. Velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en un deporte en el que la estrategia es tan importante como lo es saber leer las condiciones de viento y del mar.

Toda esta aventura comienza durante la pandemia cuando en junio de 2020, el Water Sport Center de Marina El Portet de Dénia se convierte en la sede del equipo olímpico español de Fórmula Kite.

El equipo se establece con Gisela Pulido, diez veces campeona de España de Freestyle, Álex Climent, vigente campeón de España de Fórmula Kite, los dianenses Kiko Peiró y Sebastián Ducos y Simón Burner. Joaquín Molpeceres reconoce que la escuela de Water Sport Center de Marina El Portet se ha establecido como un centro de referencia mundial con 7 años recién cumplidos. “Estamos muy orgullosos de que jóvenes formados en la escuela hayan escalado tan alto como lo han hecho Kiko Peiró y Sebastián Ducos” señala el empresario.

En septiembre de 2020, Joaquín Molpeceres recuerda que Kiko Peiró y Sebastián Ducos empataron a puntos en el primer puesto en la prueba inicial la Liga Manchega de Fórmula Kite en la playa de Manchamar de Valverde del Júcar. Los dos dianenses fueron considerados en el panorama del kite como “dos estrellas sub 18” y entraron a formar parte del equipo olímpico español de Fórmula Kite.

Como ha hecho desde bien pequeño, Sebastián Ducos compaginará su nueva obligación con los entrenamientos en el Water Sport Center de Marina El Portet, “sé que no hay que bajar la guardia en ningún momento en la competición y este título europeo me da la seguridad y el empuje necesario para seguir luchando por más”, ha explicado el joven kitesurfista.

Mientras tanto, por aquella época Álex Climent y Gisela Pulido lograron el cuarto puesto en el Campeonato Europeo Mixto de Fórmula Kite. La competición se llevó a cabo del 14 al 20 de septiembre en Austria, concretamente en Traunsee.

Joaquín Molpeceres destaca la gran calidad de los dos deportistas españoles y ha valorado muy positivamente la puesta en escena de este campeonato “pues hay que recordar que el sistema competitivo por el que se rige este europeo es el mismo que se llevará a cabo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y eso les ha dado experiencia a Álex y a Gisela”, ha explicado el empresario y el director de Marina El Portet, Luis Mira felicitó a ambos deportistas por su magnífica actuación.

En octubre de 2020, el deportista del CD Marina El Portet, Álex Climent, es cuarto en Mallorca junto con los dianenses Kiko Peiró y Sebastián Duco en la Tuna Fish FKSS 2020 Mallorca, frente a casi una treintena de participantes reunidos en el Club Náutico S’Arenal. Dos meses más tarde, el kitesurfista de Marina El Portet queda subcampeón en la Fórmula Kite Spain Series y Sebastián Ducos y Kiko Peiró finalizan quinto y sexto, respectivamente.

Joaquín Molpeceres recalca que “cabe recordar que las Fórmula Kite Spain Series son un circuito profesional de kitefoil cuyo objetivo es la promoción del deporte de la vela en su modalidad de Fórmula Kite; y que ha visitado en su edición 2020, Valverde del Júcar, Castellón, Mallorca, Formentera y Tarifa”

Durante ese último mes, se da cita el Campeonato de Europa de Kitefoil en Gran Canarias. Climent finalizó el octavo de la categoría absoluta y reconoció la dureza de entrenar y competir en tiempos del COVID-19, “están siendo tiempos complicados por la cuestión sanitaria. Todo ha cambiado y eso está mermando la concentración y los entrenamientos, pese a esto tenemos que seguir adelante y luchar de cara a los juegos Olímpicos de París 2024”. El Gran Canaria Kitefoil European Championship fue la única cita deportiva de la World Series Europea en 2020, dado que debido a la pandemia del COVID-19 no se ha realizado ningún campeonato del mundo de esta clase.

En abril de 2021, Gisela Pulido y Álex Climent se proclaman campeones de la copa de España de Fórmula Kite en Mallorca. El estreno en Mallorca fue un éxito de participación y en la primera jornada, el esfuerzo de los regatistas los llevó a completar nueve mangas en un único día.

Un mes después, la prueba Cutty Sark de kite surf de Pinedo dejó a Álex Climent segundo en la general y a Gisela Pulido con la tercera posición. Además, el veterano Rui Gerónimo Lages, que también milita en El Marina El Portet, se hizo con la plata en su categoría. La cita en Valencia no fue una competición sencilla. Con un nivel elevado, los deportistas de Marina El Portet tuvieron que competir con los mejores internacionales. Hubo unos ochenta participantes que demostraron que el kitesurf está en uno de sus momentos más dulces a nivel competitivo.

En ese mismo mes, Álex Climent se proclama campeón autonómico de Kite Foil en Castelló y Gisela Pulido es segunda en el Circuito de la Cutty Sark. El deportista Rui Gerónimo Lages hizo una buena actuación que le posibilitó hacerse con el bronce con cierta facilidad.

Ya en septiembre de 2021, en Montpellier (Francia), Álex Climent y Gisela Pulido obtienen buenos resultados en el Campeonato de Europa de Fórmula Kite. Y no es hasta Formentera donde Álex se proclama ganador de la Cutty Sark FKSS. En el podio le acompañó el mexicano Xantos Villegas y el dianense Sebastián Ducos.

El año lo finaliza el valenciano como campeón de España de Fórmula Kite en la Semana Náutica de Alicante y en el circuito Cutty Sark FKSS.

Climent comenzó hace ya un año el plan de preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 en la especialidad de Fórmula Kite. Un exigente programa de entrenamientos que ha hecho que uno de los mejores regatistas españoles en la especialidad aún haya dado un salto más de preparación. Así, su dominio ha sido impresionante con 11 triunfos en las 13 mangas disputadas. Y lo que es más importante, la sensación de control que ha mostrado en una especialidad muy complicada y en la que es realmente sencillo cometer errores. Joaquín Molpeceres afirma que “siempre nos hemos movido por dar una oportunidad a los deportistas que acuden a Marina el Portet con ilusión y que no tienen miedo de demostrar su valía. Así pues, estamos convencidos de que esta temporada tanto Pulido como Climent darán una excelente visibilidad a nuestra ciudad con su labor deportiva. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa”.



