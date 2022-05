La importancia de enseñar a comunicar a los niños en entornos digitales, con Rocío Martín López

La oratoria es la capacidad que tienen las personas de comunicar eficazmente ante una audiencia ideas o conceptos sin vacíos de información o generando confusión. Es una necesidad profesional y personal de primer orden, ya que con ello los individuos pueden interrelacionarse positivamente con sus semejantes en cualquier entorno.

Anteriormente, esas capacidades eran valoradas fundamentalmente en tribunas o plataformas físicas donde existía la necesidad de captar la atención o persuadir a un auditorio. Con el auge de las reuniones virtuales, esa valoración se ha trasladado a las plataformas virtuales. Es lo que se ha acuñado bajo el concepto de oratoria digital.

La oratoria digital en niños y su importancia Una excelente oratoria digital es fundamental para desempeñar cualquier tarea en la que se requiera una comunicación constante con una audiencia virtual. Es altamente valorada en un adulto que desempeñe roles de liderazgo, porque de ello depende en gran medida el cumplimiento de las tareas. Las reuniones virtuales, las videoconferencias, los webinars o los podcats son escenarios actuales y en auge.

Sin embargo, esa realidad no solo se impone en las actividades de los adultos, sino también en las de los niños. La capacidad de comunicarse a través de medios virtuales para los infantes es crucial cuando se trata de tareas académicas o participar en contenidos multimedia. Es tan importante que la experta en oratoria digital, Rocío Martín López, ha editado un libro dedicado al tema, además de dar clases en centros educativos para que los niños aprendan a hablar en público de forma eficaz.

El libro se titula Generación T, exploradores de la voz digital, se distribuye a través de Amazon, y enseña a través de 21 juegos a los más pequeños de la casa a comunicar de forma eficaz en entornos digitales. Martín López afirma que aunque los niños hayan nacido en plena era de las nuevas tecnologías, es necesario que aprendan a comunicar con ellas. Por eso, esta obra es un manual con ejercicios y retos que les enseñarán a desenvolverse en este entorno.

Palabras de la autora Rocío Martín López explica que es clave enseñar a los niños a comunicar eficazmente desde pequeños para que a medida que crezcan vean la defensa de sus ideas como algo natural y el aprendizaje de los tips adaptados a cada canal como algo lógico y no como una losa: “actualmente, los adultos creen que o sabes comunicar o no, pero pocos -afortunadamente cada vez más gente- abren la vía al aprendizaje como vehículo natural para desarrollar esta habilidad”, señala la experta en oratoria digital. El hecho de que las personas tengan la libertad de expresarse no implica que puedan hacerlo de forma adecuada.

Eso significa, según la autora, que se puedan expresar las ideas de manera clara y eficaz adaptando cada comunicación al medio a través del cual se esté haciendo: “¿Qué tecnología es mejor? Aquella que establezca un marco comunicativo más claro para tu idea”, señala Martín.

En pocas palabras, dice Martín López, se trata de fomentar el uso adecuado de las palabras desde la más temprana edad. En la medida que el individuo más pronto aprende a comunicarse de forma asertiva, mejor le irá en la vida.

Para conseguir ese objetivo, la obra contiene juegos para enseñar a hablar en público y retos que estimulan la comunicación y la lectura. Igualmente, contiene desafíos para crear contenidos sanos, de impacto y entretenidos en las redes. Todo ello con explicaciones sencillas para enseñarles a comunicar en entornos digitales.