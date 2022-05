No se puede cambiar el código genético Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:29 h (CET)

Se puede obtener una óptima calidad de expresión de ese código para crear el individuo que es. El desarrollo infantil es la evolución que tiene un bebé hasta la etapa de la adolescencia, en aspectos psicológicos, biológicos y emocionales y que prepara a los pequeños para desplegar todas sus potencialidades y aptitudes.

Educar con Abrazos de Amor dispone de un programa online donde el objetivo es potenciar la capacidad de observación de los alumnos a través de su inmersión en las últimas investigaciones científicas y poder aplicar técnicas específicas a través del juego para ofrecer herramientas lúdicas, didácticas, prácticas y teóricas.

El cerebro infantil es una gran oportunidad Cuántas veces se ha escuchado: “qué niño más listo y divertido”, pero pocos se han preguntado alguna vez, cómo surge en un niño tan pequeño esa inspiración creadora que le hace tan divertido.

Para que el bebé desarrolle su creatividad es necesario sorprenderle, día tras día, con juegos emotivos y juguetes ricos en formas, texturas y colores. Acompañar su juego con mensajes positivos, expresiones alegres y nunca olvidar manifestar el reconocimiento por sus logros.

Sorprenderle con nuevas experiencias y mantener siempre su interés El objetivo principal es que los niños se conviertan en personas capaces de hacer cosas nuevas, no que continúen repitiendo lo que han hecho otras generaciones.

Es necesario despertar la chispa de la inspiración para ser originales, imaginativos, creativos y saber expresarse con sensibilidad.

El juego es mágico y forma parte de la vida y es vital para la salud al fortalecer el sistema inmunitario.

El bebé crece, aprende, desarrolla su inteligencia a través de los abrazos de amor y se transformará mes a mes.

Nunca más en ninguna etapa aprenderá tantas cosas como en esta: llorar, reír, esperar, jugar, despedirse, parlotear, andar, experimentar, pensar, comunicarse.

Esta pondrá los primeros ladrillos para su vida futura y en la edad adulta, seguramente, repetirá muchos comportamientos aprendidos en los primeros años de vida.

Para que los primeros ladrillos sean firmes y la estructura del edificio que se levante sobre ellos sea sólida es conveniente tener en cuenta en qué punto de desarrollo se encuentra el niño en cada etapa.

Si la enseñanza es divertida y el pequeño disfruta aprenderá y lo recordará para toda la vida.

“Dime y lo olvido; Enséñame y lo recuerdo; Involúcrame y lo aprendo”, como decía Benjamín Franklin.

Temáticas de las diferentes etapas del curso online con las pautas sobre el desarrollo en la primera infancia En el curso para bebés de 0 a 3 meses, se da prioridad a los juegos didácticos, fortalecer los vínculos afectivos a través del contacto físico y según el temperamento del bebé.

El curso de bebé de 3 a 8 meses, los educadores, padres de familia aprenden sobre los estímulos sonoros, táctiles y la superación de pequeños obstáculos.

En el curso de bebés de 8 a 12 meses, los estudiantes aprenden cómo los bebés comienzan a explorar el entorno para los procesos cognitivos y las habilidades sociales.



