Vía ferrata y barranquismo en Huesca con Rumbo Aventura, deportes de aventura para todos los públicos

El verano es la oportunidad ideal para emprender retos y disfrutar de todo lo que la naturaleza ofrece. El descanso no es la única manera de pasar la temporada, los apasionados por la adrenalina y las emociones fuertes sacan partido a la estación para alimentar su lado más aventurero y salvaje.

Rumbo Aventura lleva 20 años de experiencia como la agencia que cumple todas las expectativas de los más arriesgados en Alquezar. Es el acompañante ideal para disfrutar de las diferentes actividades del paraíso natural, Sierra de Guara, Huesca. Son reconocidos por brindar la mejor experiencia debarranquismo, las vías ferratasy la Escalada.

Sierra de Guara, epicentro de actividades para el verano Las condiciones geológicas y atributos de Sierra de Guara, Huesca, son excelentes para aventurarse y compartir momentos, ya sea con familia, amigos, en pareja o incluso individualmente, dado que este maravilloso destino ofrece una gran variedad de actividades para adentrarse en un espacio natural. Adrenalina, desconexión, diversión y una experiencia inolvidable son las características que llaman la atención de los turistas. En este espacio no hay oportunidad para aburrirse, es una expedición que estimula el espíritu competitivo y la energía está al límite.

Durante 20 años, Rumbo Aventura ha acompañado a los visitantes ofreciendo el mejor servicio de actividades extremas y familiares, para disfrutar del destino en Alquezar (Huesca), acogiendo durante el año a miles de turistas y ofreciendo actividades de vía ferrata, escalada, rafting en pirineos, barranquismo, y planes perfectos para pasar unas vacaciones de lujo. Además, la agencia ofrece cursos de formación para que los visitantes desarrollen destreza y se apasionen por la aventura.

El lugar indicado para iniciarse en el barranquismo y las vías ferratas: Sierra Guara Sierra de Guara, el paraíso del barranquismo en Europa, es el lugar perfecto para iniciarse y disfrutar de aguas turquesas y paisajes increíbles. Hay tantos barrancos diferentes que no se pueden disfrutar todos en una sola visita.

Vías ferratas, sensaciones aéreas para todos los públicos. Desde los 6 años se puede realizar esta actividad de paisajes inolvidables y sensaciones únicas para disfrutar del Parque Natural de Guara.

La escalada en roca es de los mejores deportes extremos y experiencias que una persona puede practicar, y la región de Huesca se ha consolidado en la opinión popular como uno de los mejores destinos para hacerlo. Sierra Guara goza de un atractivo natural perfecto que, de la mano de Rumbo Aventura, se ha convertido en un territorio idóneo para la iniciación de aprendices y aficionados de la escalada.

En Sierra Guara, Rumbo Aventura ofrece cursos de aprendizaje para los más novatos y los que quieren pulir y desarrollar mejor la destreza. Las propiedades geológicas de Sierra Nevada permiten que cada participante practique a su nivel. La práctica se desarrolla en Rodellar.

En la página web de Rumbo Aventura, los interesados en realizar esta actividad podrán encontrar más información como qué es necesario llevar en cuanto a ropa y material, y cuáles son los diferentes cursos y precios disponibles.



