Tengo Tu Viaje, la agencia de viajes con enfoque ‘Slow Travel’

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:04 h (CET)

Las agencias de viajes son parte del grupo de negocios con mayor crecimiento, ya que se han convertido en una herramienta imprescindible para cualquier turista. Los beneficios que ofrecen permiten a una persona realizar su viaje sin mayor preocupación.

El proyecto Tengo Tu Viaje, no es una agencia de viajes al uso: se caracteriza por brindar una atención 100 % personalizada basada en la experiencia de una asesora experta como Coro Miguel, una profesional con amplia experiencia y trayectoria en el sector turístico internacional. La agencia de viajes trabaja con un enfoque slow travel para que los clientes disfruten de cada detalle, no se pierdan la esencia más importante de su gran viaje, sea el destino que sea.

Tengo Tu Viaje es una agencia especializada en organizar viajes de novios en Pamplona Una de las especialidades de la agencia Tengo Tu Viaje es la planificación de viajes de novios y aniversario destacados como las bodas de plata, con énfasis en ofrecer una experiencia inolvidable a los clientes. Teniendo en cuenta que la ilusión en estos viajes es un factor determinante, la agencia se involucra en cada detalle para que el viaje resulte inolvidable y con la perfección necesaria.

La agencia dispone de exclusivos resorts en lugares paradisíacos hasta circuitos organizados a la medida en cualquier continente, o viajes en cruceros superexclusivos. Para Tengo Tu Viaje, las 3 reglas de oro consisten en estudiar los comentarios y sueños viajeros del cliente, encontrar los lugares más idóneos al cliente que combinen descanso y entretenimiento y ofrecer acompañamiento durante todo el viaje.

Para los clientes interesados en llevar a cabo su luna de miel o viaje de aniversario de boda, la agencia cuenta con varias propuestas de destinos y un asesoramiento personalizado para elegir el mejor lugar y plan disponibles. Desde el primer momento, los viajeros contarán con el soporte de profesionales del sector.

La agencia obtuvo reconocimientos por su trayectoria en los años 2021 y 2022 Pese a que se trata de una start-up que nació apenas en 2018, la agencia Tengo Tu Viaje cuenta con dos reconocimientos como mejor agencia de viaje de novios en 2021 y 2022, otorgado por la empresa Bodas.net. Asimismo, la plataforma de bodas Zankyou también le entregó un premio en 2021 como mejor agencia de viajes.

El coaching de viajes es uno de los servicios más reconocidos de la agencia, que consiste en una evaluación del perfil viajero de cada cliente. Entre los elementos que se analizan, se encuentran la calidad del viaje esperado, el tipo de viaje más idóneo o si es el momento ideal para llevarlo a cabo.

Desde el formulario disponible en la página web de Tengo Tu Viaje, el usuario puede solicitar un asesoramiento personalizado para llevar a cabo su viaje ideal. La respuesta de la agencia llega en tan solo 24 horas desde el envío de la solicitud. Debido a su excelente servicio, las opiniones de los clientes señalan a la empresa como una opción recomendada para realizar un viaje de ensueño.



