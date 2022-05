Las ventajas del gas natural, por GarciGas Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 16:00 h (CET)

El alza del valor de los servicios de electricidad, los cuales han llegado a duplicar su coste en menos de dos años, han generado la cercanía de una posible crisis energética en el país.

En consecuencia, las familias se han preocupado por encontrar fuentes de energía alternativa que les permitan suplir sus necesidades básicas sin tener que pagar un alto coste por acceder al servicio. Por esto mismo, algunos gobiernos locales y comunidades autónomas reconocieron en el gas natural, diferentes cualidades que se articulan a la búsqueda de las personas por una fuente energética limpia y económica. Si bien el gas natural es una alternativa muy conocida en varios países, en España, su uso aún se encuentra muy diluido.

Debido a esto, las empresas proveedoras de este servicio, como GarciGas, pretenden informar sobre las ventajas de instalar una red de gas natural en hogares o negocios.

¿Cuáles son los usos y las ventajas del gas natural? El gas se utiliza principalmente en los hogares, en especial en la cocina para la cocción de los alimentos, en algunos modelos de calentadores de agua y en chimeneas. En el mercado, se comercializan dos tipos de gas: el gas natural de origen fósil y el gas butano. Este último se envasa en una botella de metal de aproximadamente 1 metro de alto, la cual se conecta, mediante una válvula, a los aparatos domésticos que funcionen por conducción de gas. Las botellas suelen ocupar mucho espacio dentro de la vivienda y su contenido tiende a agotarse rápidamente.

Por tal motivo, la instalación de una red de gas natural representa una ventaja, ya que funciona por medio de una tubería anclada en la pared que se dirige sutilmente a cada aparato de conducción, sin ocupar un espacio privado dentro de la vivienda. Además, el suministro no tiene límite de uso, pues la red individual se encuentra articulada a tuberías madre que extraen el gas de un yacimiento natural ubicado en el subsuelo, el cual almacena una reserva de millones de litros de combustible fósil.

Por otra parte, al considerarse un tipo de energía limpia y volátil, el coste de transformación del gas natural es muy inferior al de otras fuentes energéticas como la nuclear o la hidráulica. Esto ha permitido a los proveedores ofrecer un precio más competitivo y asumible para el consumidor. Asimismo, el gas natural también funciona como una alternativa para mitigar las consecuencias del cambio climático, ya que no expulsa grandes cantidades de CO₂ a la atmósfera, producto de la combustión.

Expertos que ofrecen asesoría y servicios de instalación GarciGas asesora a sus clientes en todo el proceso de instalación del servicio y, por eso, ha decidido ofrecer hasta 12 meses de uso de gas natural completamente gratis.

Con esta promoción, GarciGas espera que cada vez más personas se cambien a una fuente de energía limpia que les permita ahorrar dinero, a la vez que contribuyen con el cuidado del medioambiente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Se está utilizando el absorbente adecuado? SERHS Equipments ofrece distintos modelos de cafetera profesional EMedical Sabadell ofrece asesoramiento y todo lo necesario para renovar licencias Evitar la obesidad es sencillo a través de una buena alimentación y ejercicio ¿Qué tipo de publicidad le encaja a cada negocio?