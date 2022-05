Mi Notebook Pro X 15 (2021) está disponible desde España en Xiaomi Home Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

En 2021, Xiaomi realizó el lanzamiento del modelo Mi Notebook Pro X 15, con el objetivo de mantener el reconocimiento de los equipos Mi Notebook Pro como dispositivos de alta potencia que se ajustan a las demandas informáticas de usuarios de todo el mundo. Los ordenadores portátiles de la familia Mi Notebook de Xiaomi son considerados modelos exclusivos y eficientes.

Aunque Xiaomi ya fabricaba equipos de esta familia desde 2018, hasta 2021 la marca no logró comercializar y distribuir directamente sus dispositivos en España, a través de la compañía Xiaomi Home. Por tal motivo, la empresa se ha dispuesto a enunciar las características y cualidades del ordenador Mi Notebook Pro X 15 (2021).

¿Cuáles son las características y cualidades del equipo? Mi Notebook Pro X 15 (2021) es un portátil que destaca por sus dimensiones prácticas y su peso ligero. La masa del equipo oscila entre los 1,7 kg y 1,9 kg y su pantalla no supera las 15.6 pulgadas de longitud. Además, cuenta con un procesador Intel Core I5 o I7 de 4.8Ghz y una memoria RAM de hasta 32 GB, complementada con una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti de 4GB y una memoria de almacenamiento de hasta 1 TB de capacidad. La pantalla de este equipo cuenta con tecnología tipo OLED, la cual brinda una calidad de imagen única.

Con este ordenador, los usuarios tendrán una máquina eficiente, con la cual pueden trabajar en programas de diseño de alta demanda, como los software de tratamiento de fotografía, pintura digital o edición de vídeo. Asimismo, su tarjeta gráfica incorpora nuevas tecnologías de la arquitectura NVIDIA “Ampere”, como el trazado de rayos y el DLSS, lo que permite acceder sin problemas a videojuegos de última generación con configuración media-alta. Este portátil se encuentra elaborado enteramente en metal, disminuyendo el riesgo de sobrecalentamientos y aumentando su resistencia a golpes, caídas o rasguños.

Uno de los productos más potentes de Xiaomi Junto a Mi Notebook Pro X 15 (2021), Xiaomi ha realizado el lanzamiento de otras referencias de ordenadores portátiles un poco más sencillas, pero también muy potentes y funcionales. Aun así, la marca considera que Mi Notebook Pro X 15 (2021) es uno de los mejores modelos que ha dispuesto para la venta y, por esta misma razón, invita a las personas que se encuentran en la búsqueda de un ordenador de altos estándares a que visiten la tienda Xiaomi Home, con el objetivo de conocer detalladamente las prestaciones de este modelo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.