El auge de la moto eléctrica y las ventajas de abrir una franquicia con SUNRA y ZITMUV

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Contribuyendo significativamente a disminuir la contaminación del medioambiente, cada vez más personas utilizan la moto eléctrica en su día a día. De esta manera, el auge de la movilidad eléctrica es una realidad.

Aprovechando esta situación, SUNRA ha abierto cinco concesionarios en el primer trimestre de 2022 para que las personas puedan adquirir el medio de transporte de su preferencia. Además, con esto también se pueden beneficiar quienes estén interesados en invertir en un nuevo negocio rentable como lo es una franquicia de motos eléctricas.

Los concesionarios de movilidad eléctrica y sus características Desde que inició el 2022, SUNRA se enfocó en abrir tiendas de movilidad eléctrica en Europa. El primer concesionario se inauguró en abril en Lisboa. Los meses siguientes se concretaron aberturas en Oporto, Murcia, Barcelona y Menorca.

Las tiendas son sistemas de franquicias en las que los inversores pueden disponer de todos los vehículos y accesorios. Además, la empresa se encarga de suministrar clientes, un punto muy importante que ayuda a consolidar las ventas y crear popularidad en el mercado.

Las motos eléctricas de SUNRA son las preferidas de muchos aficionados por la movilidad eléctrica. Esto quedó demostrado el pasado 3 de abril en la afamada exposición de Vive la Moto, a la que acudieron más de 40.000 visitantes, los cuales quedaron fascinados con los productos de la mencionada marca.

La rentabilidad de los negocios de movilidad eléctrica Cuando se desea emprender, es fundamental invertir en un negocio que ofrezca rentabilidad. En este sentido, una franquicia de movilidad eléctrica puede resultar una buena alternativa, pues son muchas las personas que han optado por trasladarse en motos eléctricas por cuestiones de comodidad y practicidad.

Crear una franquicia de motos eléctricas con SUNRA ofrece muchos beneficios, entre los principales se encuentra la gran rentabilidad, además de la posibilidad de empezar sin canon de entrada ni royalty. Quienes decidan dedicarse a este negocio disfrutarán de precios y descuentos únicos, exclusividad de zona, 2 % de comisión, asistencia a ferias con la marca, financiaciones y servicios técnicos, reserva de stock, cesión de vehículos, etc.

Tener un negocio de movilidad eléctrica es impulsar a otros a que se sumen al cuidado del medioambiente, ya que este tipo de medios de transporte no emiten gases de efecto invernadero que contaminan la atmósfera. Sumado a esto, tampoco hacen ruido, lo que significa que también cooperan a disminuir la contaminación auditiva.

Los interesados en tener un nuevo negocio rentable, como lo es una franquicia de movilidad eléctrica, deben ingresar en la página web de SUNRA, donde se ofrecen todos los detalles y protocolos.



