Una excelente experiencia gastronómica en casa con Sucus Terracota

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Para garantizar calidad, sabor y un balance saludable, transformar el modo de cocinar es un objetivo posible.

No se requiere de utensilios de última tecnología, ni materiales exclusivos para cambiar positivamente la experiencia gastronómica en el hogar. En este sentido, Sucus Terracota se establece como una alternativa para lograr tal cambio. Se trata de una pieza sencilla, multifuncional en la preparación de alimentos que permite potenciar las recetas en casa. A un precio justo y asequible, esta herramienta hecha de arcilla prepara cualquier plato que conlleve una receta al horno, en su propio jugo y conservando las propiedades naturales de la comida. Es una demostración de que para comer bien, no hay por qué utilizar aceites o muchos condimentos ni añadirle líquidos, ya que se cocina con el jugo del alimento.

Alta cocina mediante una preparación sencilla y en la comodidad del hogar Sucus Terracota es un horno de barro hecho en arcilla terracota que permite la preparación de diferentes platos especiales, carnes, verduras e, incluso, pan. El utensilio es muy básico y nada complejo. Desde la antigüedad, la arcilla ha sido usada por los romanos y es un material que en la actualidad se usa para diferentes funciones y contextos. En cuanto a la cocina, cocinar en recipientes de barro es un método muy agradecido, ya que los alimentos se cocinan y doran sin la necesidad de usar grasas extras. Asimismo, no es necesario el uso de muchos condimentos, puesto que la arcilla sucus está libre de componentes químicos que se filtren en la comida; no afecta a las propiedades ni los nutrientes.

El utensilio está diseñado en forma de huevo y está hecho para cocinar alimentos en el horno. La pieza está pensada para conservar toda la preparación en su lugar; es decir, que no se filtren los residuos del alimento que se funden y que impregnan el interior del horno. Limpiar el horno es una tarea molesta y cuando se cocina directamente en él, es inevitable que se ensucie. Sucus te evita esta desagradable tarea en tu hogar.

La mejor elección para cuidar la alimentación y el bolsillo Por tan solo 35 euros, cualquier persona que lo desee puede transformar sustancialmente la experiencia gastronómica de su casa. Menos es más; el sencillo utensilio se limpia con facilidad y tiene grandes beneficios que contemplan otro tipo de utensilios en el mercado y que son mucho más costosos.

Como Sucus Terracota es de arcilla, mantiene durante un periodo largo la comida caliente y jugosa, lo cual elimina el recalentado, el cual es bastante perjudicial para el organismo. El sellado del recipiente mantiene un incomparable sabor que trae la experiencia de la comida de campo en un solo implemento.

Calidad, sostenibilidad y economía son las características que garantiza Sucus Terracota, la herramienta ideal para cocinar en casa. Además, por su compra en la web, los compradores pueden utilizar el cupón SUCUS10, con un descuento del 10 %



