El pack 'Llave en mano' incluye muebles y todo el equipamiento que se necesita para vivir en un nuevo hogar

martes, 10 de mayo de 2022, 14:03 h (CET)

Actualmente, muchas personas están comenzando a optar por el alquiler de mobiliario para sus hogares como consecuencia de la incertidumbre y la tendencia de cambiar de ciudad para buscar empleo o conocer otros lugares tras independizarse, sobre todo aquellas generaciones más jóvenes como la Z o millennial.

Empresas multinacionales como Home Essentials, dedicadas desde hace tiempo al home furniture rental, aseguran que los packs ‘Llave en mano’ cada vez son más demandados. Asimismo, aseguran que la gente quiere ocupar su nuevo hogar ya equipado, para evitar una pérdida de tiempo.

El pack ‘Llave en mano’ para entrar a vivir en un nuevo hogar Home Essentials es una compañía dedicada al alquiler de muebles y electrodomésticos desde el año 1988. Desde ese entonces, se han convertido en aliados de clientes que desean amueblar casas de empleados destinados a Madrid, muebles para eventos o rodajes. Asimismo, colaboran con el montaje de pisos piloto y hasta en el alquiler de ropa de cama y utensilios de cocina.

La experiencia de esta compañía habla sobre el aumento de los clientes que buscan soluciones integrales en el momento de la mudanza y esto implica, no solo amueblar una casa, sino también equiparla con electrodomésticos, utensilios y toda la decoración.

Esta práctica es lo que los profesionales llaman ‘Llave en mano’, un servicio en el que el cliente solo necesita su ropa para entrar y ocupar cómodamente su vivienda. Este auge tiene otros dos aceleradores comunes: el primero es la prevalencia de empleos ejecutivos que requieren mucha movilidad. El segundo es que las personas alquilan para reducir el consumo y contribuir a la economía circular.

¿Cuáles son las ventajas del alquiler de mobiliario? El alquiler de mobiliario y electrodomésticos para las viviendas ofrece una serie de ventajas que cada día se aprecian más. Esta es una opción que permite a los clientes decorar y redecorar la casa las veces que lo consideren oportuno, adaptando los ambientes a las necesidades cambiantes de los ocupantes del inmueble.

Al alquilar se elimina el dilema de qué hacer cuando se tiene que disponer de un mobiliario usado por razones de mudanza o redecoración. Cambiar los muebles de ciudad o país es una alternativa muy costosa y venderlos en el mercado secundario es poco rentable. Guardar los muebles viejos en un depósito tampoco es una opción que se pueda mantener en el tiempo.

La empresa Home Essentials afirma que la modalidad del alquiler ofrece mucha flexibilidad. En el caso de sus servicios, no existen mínimos o máximos en cuanto a la duración, el alquiler o la cantidad de elementos que se necesiten. Se puede optar solo por una cama o el equipamiento de la casa completa. Por todas estas razones, es una de las mejores alternativas para una cantidad cada vez mayor de personas.



