La importancia de contar con un buen abogado en una fusión o adquisición empresarial, por Igualada Belchí Abogados

Las fusiones y adquisiciones son estrategias muy empleadas en el sector comercial por las empresas y los abogados especialistas. La finalidad de esta práctica es mejorar el posicionamiento empresarial y ha tomado cada vez mayor relevancia en el mercado. Sin embargo, a cada momento se hace más compleja su aplicación, requiriéndose un asesoramiento integral por parte de abogados especializados en el área. El trabajo de estos es hacer un seguimiento previo a la fusión o adquisición y dar a la empresa el apoyo que necesita para estabilizarse después de la transacción.

En Igualada Belchí Abogados tienen una amplia experiencia en el área de derecho mercantil. Su equipo de trabajo cuenta con el conocimiento necesario para apoyar este tipo de transacciones. Se encargan de acompañar a las empresas en la revisión de los estudios y acuerdos pertinentes, desde una perspectiva de conveniencia y legalidad.

Importancia del papel de un abogado en los procesos de fusión y adquisición empresarial Los términos fusión y adquisición tienen significados y aplicaciones distintas, por lo que es necesario conocer sus diferencias al momento de crear una estrategia comercial. De este modo, se logran tener claros los objetivos de la empresa compradora, así como lo que ofrece la empresa que vende sus activos.

La fusión empresarial hace referencia a la unión de una o más empresas, cuya finalidad es crear un tercer ente empresarial. Esta estrategia no necesariamente debe ser equitativa, sino que depende de los acuerdos y recursos que aporte cada empresa a la fusión. Además, da lugar al surgimiento de una nueva persona jurídica que podría mantener o no el nombre de alguna de las marcas fusionadas. Todas estas variantes deben acordarse desde un inicio con un abogado especialista; de no hacerlo, se puede generar inestabilidad en el cierre de la transacción.

Por otro lado, la adquisición de empresas es la transacción o compra de una compañía que pasa a formar parte de la empresa compradora. Estos términos deben ser llevados claramente a los documentos del acuerdo. Además, cada cláusula debe ser revisada por un abogado especialista en derecho mercantil para evitar futuros problemas.

Especialistas en derecho mercantil, en Igualada Belchí Abogados Igualada Belchí Abogados integra un grupo de profesionales dedicados al ejercicio de la profesión. Se especializan en el área de derecho mercantil, siendo capaces de desarrollar competencias para brindar asesoría jurídica en el ámbito comercial y empresarial.

Son expertos en fusiones y adquisiciones de empresas, sirviendo de asesores legales y acompañando a los clientes en todos los aspectos relacionados con estos procesos. Se encargan de buscar soluciones efectivas a los problemas presentados y asistir a sus clientes en las negociaciones con terceras partes implicadas.

La experiencia adquirida tras numerosas transacciones de fusión y adquisición, hacen de Igualada Belchí Abogados una buena opción para la representación legal de las empresas.